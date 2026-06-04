[2026 민심] 민주, '전북' 이원택 지켰지만…격전지 '평택을·북갑' 뼈아픈 패배

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평택을, 유의동 승리하며 김용남·조국 낙마

북구갑, 무소속 한동훈 당선…민주, 부산 '0석'

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거에서 전북지사 자리를 지켜내며 체면을 세웠지만, 국회의원 재보궐선거 최대 격전지인 경기 평택을과 부산 북구갑 두 곳에서 모두 패배한 것은 적지 않은 부담으로 남았다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 전북지사 선거에 출마한 이원택 민주당 후보는 당초 예상보다 빠르게 김관영 무소속 후보를 꺾었다.

이원택 더불어민주당 전북지사 후보 [사진=뉴스핌 DB]

이 후보가 김관영 무소속 후보에게 패배할 경우, 김 후보의 제명을 결정한 당 지도부 책임론이 불가피하다는 관측이 나왔다. 그러나 이 후보의 당선으로 지도부는 최악의 상황은 면하게 됐다.

다만 재보궐선거 격전지 두 곳을 사수하지 못한 것은 뼈아픈 대목이다. 특히 평택을과 북구갑은 선거 전부터 여야 총력전이 펼쳐진 핵심 승부처로 꼽혔다는 점에서 이번 결과를 놓고 여권 내 정치적 파장이 클 것으로 전망된다.

경기 평택을 지역에서 유의동 국민의힘 후보는 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보를 꺾고 당선됐다.

앞서 평택을 지역은 범여권 후보의 우세가 점쳐지는 곳이었다. 하지만 선거 과정에서 김 후보와 조 후보 간의 강도 높은 '난타전' 이어지며 범여권 표가 분산됐고, 결국 유 후보가 반사이익을 얻으며 승리를 거머쥐었다는 분석이 나온다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표 및 당 관계자들이 3일 서울 여의도 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 개표상황실에서 방송사 출구조사 결과 발표를 지켜보고 있다. 2026.06.03 mironj19@newspim.com

부산 북구갑은 한동훈 무소속 후보가 하정우 민주당 후보를 따돌리고 당선이 결정됐다.

북구갑은 전재수 부산시장 후보의 기존 지역구였다는 점에서 상징성이 컸다. 또한 하 후보는 이재명 대통령과 정청래 대표의 '러브콜' 경쟁으로 인지도와 화제성이 높아졌다.

그러나 하 후보의 패배로 민주당은 부산 지역 국회의원 의석 '0석'이라는 현실에 직면하게 되며, PK(부산·경남) 확장 전략에 빨간불이 켜졌다.

민주당은 전통적 기반인 전북을 지켜냈음에도 불구하고, 수도권과 PK 핵심 지역에서 경쟁력을 입증하는 데 실패하며 향후 총선 및 정국 주도권 확보에 부담을 안게 될 것으로 보인다.

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