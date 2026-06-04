'낙선 승복' 조국 "국민주권정부 성공 향해 가야...연대·통합 정치 절실"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 4일 패배를 인정하면서도 '국민주권정부 성공'을 강조하며 연대와 통합의 뜻을 밝혔다.

조 후보는 이날 입장문을 통해 "이번 선거의 최우선 과제는 '국힘 제로의 실현'이었다"며 "전국적으로 의미 있는 성과가 있었지만 평택에서 그 명령을 완수하지 못했다"며 이같이 밝혔다.

조국 조국혁신당 대표 [사진=뉴스핌 DB]

그는 "범진보 진영을 지지하신 국민들께 크나큰 실망과 아픔을 드렸다"며 "다 저의 부족함이고 다 저의 책임이다. 고개 숙여 죄송하다는 말씀을 드린다"고 말했다.

그러면서도 "우리는 국민주권정부의 성공이라는 바다를 향해 지치지 않고 함께 흘러가야 한다"며 "연대와 통합의 정치는 절실하다"고 강조했다.

조 후보는 "저 조국에게 평택은 마지막 고향"이라며 "평택 시민의 한 사람으로서 평택의 미래에 보탬이 되도록 언제나 여러분과 함께하겠다"며 평택에 남겠다는 뜻도 밝혔다.

이어 "이번 결과는 저의 실패이지, 여러분이 제게 투영한 비전과 가치가 틀린 것이 아니다"라며 "그 희망들이 꼭 실현되도록 언제나 여러분과 함께 걷겠다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com