"젠슨 황 온다" 들썩이는 김포공항...'깐부' 이어 이번엔 '삼겹살 회동'

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김포공항에 취재진 몰려...저녁 삼겹살 회동 장소에도 관심

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 전용기로 김포공항을 통해 입국한다는 사실이 알려지면서 입국 전부터 분위기가 달아오르고 있다.

황 CEO는 이날 오후 1시경 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국한다. 황 CEO는 입국 후 바로 서울 마포구로 이동해 방한 일정을 시작할 예정이다.

5일 젠슨 황 엔비디아 CEO가 입국하는 김포비즈니스항공센터(SGBAC) 앞에 취재진이 모여 있다. [사진= 정승원 기자]

이날 입국 3시간 전인 오전 10시경에도 김포비즈니스항공센터는 취재진으로 북적였다. 15명 가량의 취재진은 비즈니스항공센터 앞에 카메라를 설치하고 있었다. 인근에는 취재 지원차량의 모습도 보였고 하나둘 발걸음이 계속 이어졌다.

황 CEO는 이날 오후 입국 후 입국 소감과 함께 질의응답의 시간도 가질 것으로 알려졌다. 이에 그의 방한 목적, 회동 상대 등에 대한 내용이 나올 것으로 예상된다.

황 CEO는 입국 후 마포구 소재의 T1 베이스 캠프를 방문하고 홍대입구 인근에서 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등 국내 주요 기업인들과 만찬 회동을 가질 예정이다.

5일 젠슨 황 엔비디아 CEO가 입국하는 김포비즈니스항공센터(SGBAC) 앞에 취재진이 모여 있다. [사진= 정승원 기자]

이에 시민들도 올해 삼겹살 회동에 대해 기대감을 보이고 있다. 지난해 10월 황 CEO는 서울 강남구 인근의 깐부치킨 매장에서 정의선 현대자동차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장과 이른바 '깐부회동'을 가졌다.

이에 해당 매장 인근은 시민들과 취재진으로 인산인해를 이뤘고 황 CEO도 시민들과 적극적으로 인사를 나눴다.

시민들은 "젠슨 황이 페이커도 만나고 이동한다던데 달려가고 싶다", "첫 일정으로 PC방에서 페이커를 만난다는데 동네 아저씨 같은 푸근함이 느껴진다" 등의 반응을 보이고 있다.

황 CEO는 국내 기업인들과의 저녁을 마치고 숙소로 이동할 것으로 예상된다. 황 CEO의 숙소는 서울 광화문의 포시즌즈 호텔이 유력한 것으로 알려졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 10월 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동을 하고 있는 모습. [사진= 뉴스핌 DB]

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