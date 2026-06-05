정동영, 몽골 대통령 만나 "남·북·몽 3자 협력 방안 모색"

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몽골 대통령 "한반도 평화공존 정책 확고히 지지"

정 장관, 남북미중 4자 대화·북 GTI 재가입 촉구

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 몽골을 방문 중인 정동영 통일부 장관이 4일(현지시간) 남·북·몽골 3자 협력을 제안하고 몽골의 대북 독려 역할을 요청했다. 몽골 대통령은 한반도 평화공존 정책에 대한 확고한 지지를 표명했다.

통일부는 정 장관이 전날 11차 울란바타르 동북아시아 안보 대화에서 특별연설을 한 뒤 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령을 예방하고 바트뭉흐 바트체첵 외교부 장관과 만나 한반도 문제에 대해 폭넓게 의견을 교환했다고 5일 밝혔다.

정동영 통일부 장관이 4일 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령을 만나 인사를 나누고 있다. [사진=통일부]

◆ 몽골 대통령, 한반도 평화공존 정책 지지 표명

후렐수흐 대통령은 정 장관에게 울란바타르 대화에 특별연설을 해준 것에 대해 감사를 표했다. 정 장관은 울란바타르 대화에 참석한 첫 장관급 인사다.

후렐수흐 대통령은 "한몽 우호협력관계가 황금시대를 맞고 있다"며 한국 정부의 한반도 평화공존 정책에 대한 확고한 지지를 밝혔다.

바트체첵 장관은 몽골의 비핵무기지대와 '제3의 이웃' 정책과 한반도 평화공존 정책 간 많은 접점이 있다며 협력 의지를 전했다.

이에 정 장관은 몽골 측에 "남북 모두와 우호협력 관계를 발전시켜 온 몽골은 한반도·동북아 평화 공존을 위한 최적의 파트너"라며 "남·북·몽 3자 협력 방안을 함께 모색하자"고 제안했다. 정 장관은 북한이 울란바타르 대화에 참여하도록 독려해 줄 것을 요청했다.

양측은 한국 방문 몽골인 비자 절차 개선과 희토류 탐사·개발, 보건의료 협력 확대 현안도 논의했다. 몽골 측은 해외 체류 국민 3분의 1인 5만 5000여명이 한국에 체류하고 있다며 이들에 대한 따뜻한 처우를 요청했다.

정 장관은 전날 특별연설에서 남·북·미·중 4자 대화를 공식 제안하고 북한의 광역두만개발계획(GTI) 재가입을 촉구했다. GTI는 한국과 중국, 러시아, 몽골이 참여하는 동북아 지역 개발과 경제 협력 증진 다자 협의체다.

hyun9@newspim.com