정동영, 몽골서 한반도 평화공존 첫 국제 연설…'평화적 두 국가' 언급 주목

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15차 울란바타르 대화 '게스트 오브 아너' 자격 참석

통일장관 첫 몽골 방문…7년만 남북 접촉 성사 촉각

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 3일 몽골 울란바타르로 출국한다. 정 장관은 이번 방문을 통해 이재명 정부가 왜 한반도 평화공존을 추진하는지에 대한 국제사회 지지를 끌어낼 계획이다. 한반도 평화공존이 동북아시아 전체 평화공존으로 확장될 수 있는지를 직접 설명한다.

정 장관은 오는 4~5일 열리는 15차 울란바타르 대화에 주빈(主賓) 자격으로 참석해 개회식에서 특별 연설을 한다. 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령 예방과 함께 바트뭉흐 바트체첵 외교부 장관, 조코브 알다르자브홀랑 문화체육관광청년부 장관를 만난다.

정 장관이 이번 연설에서 '평화적 두 국가'를 국제 무대에서 공식 언급할지 주목된다. 2019년 이후 7년째 불참 중인 북한과 접촉이 성사될지도 초미 관심사다.

정동영 통일부 장관이 지난달 26일 서울 강북구 국립평화통일민주교육원에서 열린 제14회 평화통일교육주간 개막식에서 환영사를 하고 있다. [사진=통일부]

◆ '평화적 두 국가' 국제무대 첫 공식 언급 되나

이번 정 장관 연설의 최대 관전 포인트는 연설문 내용이다. 통일부 당국자는 "연설문에는 통일부가 밝혀왔던 대로 한반도 평화공존 정책의 방향성과 함께 이행 전략이 폭넓게 담길 것"이라면서도 평화적 두 국가 포함 여부에 대해선 말을 아꼈다.

다만 이 당국자는 "이재명 정부의 대북정책은 한반도 평화공존 정책이고 평화적 두 국가는 이를 이행하기 위한 이행 전략"이라는 입장을 거듭 확인하면서 연설문에 평화적 두 국가 개념이 포함될 가능성을 열어뒀다.

이번 대화에 25개 나라가 참가하는 만큼 통일부 장관이 국제 다자 무대에서 처음으로 평화적 두 국가를 언급할 경우 적지 않은 파장이 예상된다. 헌법 3조가 한반도 전체를 대한민국 영토로 규정하고 있다. 여기에 북한이 최근 강하게 주장하는 두 국가론을 한국 정부가 사실상 수용하는 것처럼 비칠 수 있다는 이유에서다.

정 장관이 연설에서 북한을 어떻게 지칭할지도 관심사다. 최근 정 장관이 북한을 조선민주주의인민공화국으로 칭하면서 정치적 논란을 일으킨 바 있다.

다만 통일부 당국자는 "유엔(UN) 등 국제회의에서는 공식 국호인 DPRK(조선민주주의인민공화국)로 호칭해 온 사례가 많다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 1일 창립 80주년을 맞은 노동당중앙간부학교에서 연설하고 있다. 건물 벽에 걸린 마르크스(왼쪽)와 레닌 초상화가 보인다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.02 yjlee@newspim.com

◆ 북한 참석·접촉 가능성도 주목

울란바타르 대화에서의 북한 참석 여부도 관심사다. 북한은 2014~2018년 이 대화에 참석했지만 2019년 이후 불참하고 있다. 이번 대화에도 참석을 통보하지 않은 것으로 알려졌다.

통일부 당국자는 "북측과 접촉 계기가 생기면 한국 정부의 평화공존 의지를 설명하고 이러한 한반도 평화공존의 진전을 위해 남북 간 대화 필요성도 촉구할 생각"이라고 밝혔다.

몽골은 현재 남북한 모두에 상주공관을 운영하고 있는 국가 중 하나다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 기간 일시 폐쇄했다가 재개설했다. 통일부는 몽골이 북한과 상시적 소통이 이뤄지고 있다고 보고 있다.

무엇보다 몽골 스스로 과거부터 북미 대화의 중재 장소로 자국을 제안해 했다. 그만큼 정 장관이 이번 방문에서 몽골 측에 대북 메시지 전달 역할을 요청할 가능성도 배제할 수 없다. 2018년 장관 재임 당시에도 정 장관은 울란바타르에서 북미 대화 가능성을 여러 차례 언급한 바 있다.

이재명 대통령이 2025년 9월 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 취임 후 첫 통화를 하고 있다. [사진=대통령실]

◆ 몽골, 동북아 평화 외교 거점으로 부상

울란바타르 대화는 몽골이 2014년부터 주최해온 동북아 안보·에너지·환경 등 전통적·비전통적 안보 이슈를 포괄적으로 다루는 정례적 국제회의다. 미국과 중국, 일본, 러시아 등 20~30개 나라와 국제기구가 해마다 참여해왔다. 코로나19로 2020~2021년 중단됐다가 2022년 재개됐다.

이번 대화에는 현재까지 25개 나라 250여명 참석이 확정됐다. 주제는 ▲동북아 평화를 위한 안보상 과제와 기회 ▲예방 외교와 중재 방안 ▲신규 안보 문제 ▲동북아·중앙아시아 간 연결성과 친환경 협력방안이다.

정 장관은 이번 방문에서 몽골 주요 인사들과의 면담을 통해 한반도 평화공존 정책에 대한 공감대를 형성하고 양국 간 협력 방안을 논의할 계획이다.

통일부 당국자는 "몽골은 한반도 평화에 적극적인 역할을 하겠다는 의지를 꾸준히 밝혀온 국가"라며 "이번 방문이 한반도 평화공존 정책을 진전시키는 데 의미 있는 기회가 될 것"이라고 기대했다.

hyun9@newspim.com