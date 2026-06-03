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정동영, 몽골서 한반도 평화공존 첫 국제 연설…'평화적 두 국가' 언급 주목

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  • 정동영 통일부 장관이 3일 몽골 울란바타르로 출국해 울란바타르 대화에서 한반도 평화공존 구상을 설명한다.
  • 정 장관은 연설에서 '평화적 두 국가'와 북한 호칭 문제를 어떻게 언급할지 주목받는 가운데, 북측 참석·접촉 가능성도 관심이다.
  • 몽골은 남북 상주공관과 북미 중재 경험을 바탕으로 동북아 평화 외교 거점으로 부상해, 이번 방문에서 한반도 평화공존 외교 지원 논의가 예상된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15차 울란바타르 대화 '게스트 오브 아너' 자격 참석
통일장관 첫 몽골 방문…7년만 남북 접촉 성사 촉각

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 3일 몽골 울란바타르로 출국한다. 정 장관은 이번 방문을 통해 이재명 정부가 왜 한반도 평화공존을 추진하는지에 대한 국제사회 지지를 끌어낼 계획이다. 한반도 평화공존이 동북아시아 전체 평화공존으로 확장될 수 있는지를 직접 설명한다. 

정 장관은 오는 4~5일 열리는 15차 울란바타르 대화에 주빈(主賓) 자격으로 참석해 개회식에서 특별 연설을 한다. 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령 예방과 함께 바트뭉흐 바트체첵 외교부 장관, 조코브 알다르자브홀랑 문화체육관광청년부 장관를 만난다. 

정 장관이 이번 연설에서 '평화적 두 국가'를 국제 무대에서 공식 언급할지 주목된다. 2019년 이후 7년째 불참 중인 북한과 접촉이 성사될지도 초미 관심사다.

정동영 통일부 장관이 지난달 26일 서울 강북구 국립평화통일민주교육원에서 열린 제14회 평화통일교육주간 개막식에서 환영사를 하고 있다. [사진=통일부]

◆ '평화적 두 국가' 국제무대 첫 공식 언급 되나

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이번 정 장관 연설의 최대 관전 포인트는 연설문 내용이다. 통일부 당국자는 "연설문에는 통일부가 밝혀왔던 대로 한반도 평화공존 정책의 방향성과 함께 이행 전략이 폭넓게 담길 것"이라면서도 평화적 두 국가 포함 여부에 대해선 말을 아꼈다.

다만 이 당국자는 "이재명 정부의 대북정책은 한반도 평화공존 정책이고 평화적 두 국가는 이를 이행하기 위한 이행 전략"이라는 입장을 거듭 확인하면서 연설문에 평화적 두 국가 개념이 포함될 가능성을 열어뒀다.

이번 대화에 25개 나라가 참가하는 만큼 통일부 장관이 국제 다자 무대에서 처음으로 평화적 두 국가를 언급할 경우 적지 않은 파장이 예상된다. 헌법 3조가 한반도 전체를 대한민국 영토로 규정하고 있다. 여기에 북한이 최근 강하게 주장하는 두 국가론을 한국 정부가 사실상 수용하는 것처럼 비칠 수 있다는 이유에서다.

정 장관이 연설에서 북한을 어떻게 지칭할지도 관심사다. 최근 정 장관이 북한을 조선민주주의인민공화국으로 칭하면서 정치적 논란을 일으킨 바 있다.

다만 통일부 당국자는 "유엔(UN) 등 국제회의에서는 공식 국호인 DPRK(조선민주주의인민공화국)로 호칭해 온 사례가 많다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 1일 창립 80주년을 맞은 노동당중앙간부학교에서 연설하고 있다. 건물 벽에 걸린 마르크스(왼쪽)와 레닌 초상화가 보인다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.02 yjlee@newspim.com

◆ 북한 참석·접촉 가능성도 주목

울란바타르 대화에서의 북한 참석 여부도 관심사다. 북한은 2014~2018년 이 대화에 참석했지만 2019년 이후 불참하고 있다. 이번 대화에도 참석을 통보하지 않은 것으로 알려졌다.

통일부 당국자는 "북측과 접촉 계기가 생기면 한국 정부의 평화공존 의지를 설명하고 이러한 한반도 평화공존의 진전을 위해 남북 간 대화 필요성도 촉구할 생각"이라고 밝혔다.

몽골은 현재 남북한 모두에 상주공관을 운영하고 있는 국가 중 하나다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 기간 일시 폐쇄했다가 재개설했다. 통일부는 몽골이 북한과 상시적 소통이 이뤄지고 있다고 보고 있다.

무엇보다 몽골 스스로 과거부터 북미 대화의 중재 장소로 자국을 제안해 했다. 그만큼 정 장관이 이번 방문에서 몽골 측에 대북 메시지 전달 역할을 요청할 가능성도 배제할 수 없다. 2018년 장관 재임 당시에도 정 장관은 울란바타르에서 북미 대화 가능성을 여러 차례 언급한 바 있다.

이재명 대통령이 2025년 9월 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 취임 후 첫 통화를 하고 있다. [사진=대통령실]

◆ 몽골, 동북아 평화 외교 거점으로 부상

울란바타르 대화는 몽골이 2014년부터 주최해온 동북아 안보·에너지·환경 등 전통적·비전통적 안보 이슈를 포괄적으로 다루는 정례적 국제회의다. 미국과 중국, 일본, 러시아 등 20~30개 나라와 국제기구가 해마다 참여해왔다. 코로나19로 2020~2021년 중단됐다가 2022년 재개됐다.

이번 대화에는 현재까지 25개 나라 250여명 참석이 확정됐다. 주제는 ▲동북아 평화를 위한 안보상 과제와 기회 ▲예방 외교와 중재 방안 ▲신규 안보 문제 ▲동북아·중앙아시아 간 연결성과 친환경 협력방안이다.

정 장관은 이번 방문에서 몽골 주요 인사들과의 면담을 통해 한반도 평화공존 정책에 대한 공감대를 형성하고 양국 간 협력 방안을 논의할 계획이다.

통일부 당국자는 "몽골은 한반도 평화에 적극적인 역할을 하겠다는 의지를 꾸준히 밝혀온 국가"라며 "이번 방문이 한반도 평화공존 정책을 진전시키는 데 의미 있는 기회가 될 것"이라고 기대했다. 

hyun9@newspim.com

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격전지 평택을·부산 북갑 판세는 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 국회의원 재보궐선거가 치러지는 경기 평택을과 부산 북구갑이 여야 모두 '단일화 없는 정면 승부' 속 최대 격전지로 자리잡아 끝까지 결과를 예측하기 쉽지 않다. 두 지역 모두 '초접전' 3자 구도가 끝까지 유지되면서 막판 표심의 미세한 이동이 승패를 가를 것이라는 관측이 나온다. 지난 5월 14일 제9회 전국지방동시선거 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 후보 등록을 마쳤다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 평택을, 민주·보수 모두 단일화 무산...김용남·유의동·조국 3자 초접전 경기 평택을에선 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 오차 범위 내 접전을 벌이며 3자 구도가 굳어졌다. 프레시안이 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰해 지난달 25~26일 평택을 유권자 703명을 대상으로 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행한 후보 지지도 조사 결과, 김 후보 21.4%, 유 후보 21.2%, 조 후보 23.4%로 오차 범위 내 접전이 펼쳐졌다. 김재연 진보당 후보와 황교안 자유와혁신 후보도 각각 9.4%, 12%를 기록했다. 3자 후보들의 우열을 가릴 수 없는 상황에서 김재연, 황교안 후보의 지지율이 10% 안팎으로 기록되자 단일화 문제가 평택을 판세를 뒤흔들 막판 변수로 떠올랐다. 그러나 범민주 진영에서 김용남, 조국, 김재연 후보 사이의 단일화 논의가 사실상 불발됐고, 보수 진영에서도 유 후보와 황 후보의 단일화 논의가 중단됐다. 양측 모두 '핵심 키'였던 단일화 카드가 무산되면서 뚜렷한 '1강' 없는 3자 구도가 이어질 전망이다. 김재연 후보는 지난달 28일 CBS 라디오에 출연해 "(단일화) 필요성을 느끼지 못한다. 지금 상황이 또 반드시 단일화를 해야 할 정도의 국면이 아니라고 생각하기 때문에 이 부분에 대해서는 완주 의지를 제가 계속 밝힌 바가 있다"라고 선을 그었다. 황 후보도 단일화 없는 '완주' 기류가 굳어졌다는 평가가 나온다. 유 후보는 이날 SBS 라디오에 출연해 "단일화하자고 제안했는데 사퇴하라고 하면 드릴 말씀이 없다"면서도 "지금 지역에선 흩어진 보수 목소리를 하나로 합쳐야 된다는 열망, 민심이 굉장히 크게 움직이고 있다"라고 가능성을 열어뒀다. ◆ 부산 북구갑, 한동훈 '상승세' 속 보수 분열…끝까지 안갯속 부산 북구갑은 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보의 3자 구도가 이어지는 가운데, 최근 여론조사에선 한 후보의 상승세가 두드러진다. MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난달 26~27일 북구 갑 거주 만 18세 이상 500명을 대상으로 휴대전화 가상 번호 전화면접으로 실시한 여론조사에서 하 후보 37%, 한 후보 43%로 오차범위 내 접전이다. 박 후보 14%를 기록했다. 지난달 19일 공표 조사에 비해 한 후보는 10%p 상승한 반면, 박 후보는 6%p, 하 후보는 1%p 하락하면서 보수 지지층이 한 후보 쪽으로 결집하고 있다는 평가다. 이런 기류 속에 보수 단일화는 끝내 성사되지 못한 분위기다. 같은 조사를 살펴보면 범야권 후보 단일화 필요성을 묻자 '필요하지 않다'는 응답이 56%로 '필요하다'(33%)보다 20%p 이상 높게 나타났다. 이러한 상황에서 야권 후보들은 단일화 문제를 놓고 거센 설전을 이어갔다. 삭발 투혼을 불사하며 완주 의지를 내비친 박 후보는 지난 28일 자신의 페이스북에 한 후보를 겨냥하며 "가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름 훔쳐 쓰려고 하는 게 딱하다. 무소속 (후보) 뽑으면 당내 분열이라는 비극을 반복하며 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴"이라고 힐난했다. 이에 한 후보는 자신의 페이스북에 "현명하신 북구 시민 여러분께서 한동훈으로 단일화해 주시라"며 "박 후보 찍는 표는 단순한 사표(死票)가 아니라 민주당 하정우 후보 돕는 표이자 이재명 정권 폭주 돕는 표가 된다"고 맞불을 놨다. 본문의 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-06-02 06:00
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산은·IBK기은 지방이전 재점화 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국책은행 지방 이전 논란이 다시 불붙고 있다. 부산시장 선거에서는 한국산업은행 부산 이전이, 대구시장 선거에서는 IBK기업은행 대구 이전이 주요 공약으로 거론되면서다. 금융권은 국책은행 이전이 사전 협의 없이 선거 공약으로 소비되고 있다며 강하게 반발하고 있다. 선거 결과에 따라 산업은행과 기업은행 이전 논의가 재점화될 경우 금융권 노사 갈등이 다시 확산할 수 있다는 우려가 커지고 있다. [사진=한국산업은행] 금융권의 관심은 국책은행 지방 이전 공약에 쏠려 있다. 충분한 사전 논의와 법적 검토가 필요하다는 지적에도 일부 광역단체장 후보들이 본사 이전을 전면에 내세우고 있어서다. 노조 반발에 더해 법 개정이라는 현실적 장벽도 있어 선거 이후 논란이 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 산업은행은 윤석열 정부 당시 부산 이전 추진과 무산 과정에서 홍역을 치른 데 이어 이번 선거에서도 같은 논란에 다시 휩싸였다. 현직 부산시장인 박형준 국민의힘 후보는 산은 본사 이전을 핵심 공약으로 내세웠다. 가덕도신공항 조기 개항과 글로벌 허브도시 특별법 통과 등과 함께 산은을 부산에 유치해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꾀한다는 구상이다. 산은 부산 이전을 추진하려면 산은법 개정 등 관련 법령 정비가 선행돼야 한다. 다수당인 더불어민주당의 협조 없이는 현실화가 쉽지 않은 구조다. 그럼에도 박 후보는 지역 토론회에서 "포기는 없다"며 강한 의지를 드러낸 바 있다. 박 후보가 재선에 성공할 경우 산은 이전을 둘러싼 공방이 재현될 가능성이 있다. 반면 전재수 더불어민주당 후보는 산업은행 이전보다는 동남권투자공사 설립 등에 더 초점을 맞추고 있다. 산은 부산 이전이 이미 윤석열 정부에서 무산된 프로젝트라는 점과 금융권 반발 등을 고려한 전략이라는 해석이다. 다만 지역 발전을 위해서는 산은 이전이 필요하다는 지역 여론도 적지 않은 만큼, 전 후보가 당선되면 향후 구체적인 논의가 재점화될 가능성을 배제하기 어렵다는 관측이다. [사진= IBK기업은행] 기업은행(기은)의 경우에는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 모두 대구 이전을 공약으로 내걸었다. 김 후보는 지난 12일 열린 일곱 번째 공약 발표회에서 기은 본점 이전 추진과 대기업 유치를 강조하면서, 이를 통해 지역내총생산(GRDP)을 임기 내 100조 원 규모로 확대하겠다고 밝혔다. 추 후보 역시 지난 3월 국민의힘 토론회에서 국내외 대기업 투자와 함께 기은 대구 이전을 관철하겠다고 언급한 바 있다. 기은 역시 산은과 마찬가지로 지방 이전을 위해서는 기은법 개정 등 법령 정비가 우선이다. 이에 김 후보는 다수당 후보라는 점을, 추 후보는 초당적 협력을 각각 내세우고 있다. 이 같은 흐름에 금융권은 강하게 반발하고 있다. 전국금융산업노동조합(금융노조)은 잇따른 국책은행 지방 이전 공약과 관련해 수차례 성명을 내 "포퓰리즘에 눈먼 공약"이라며 "이를 저지하기 위해 총력을 다해 투쟁할 것"이라고 밝히며 전력을 집중하고 있다. 금융노조는 지방 이전 공동대응 태스크포스(TF)를 구성하는 등 조직적인 대응에도 나섰다. 지난달 15일에는 청와대 앞에서 기자회견을 열어 '기은 이전 공약 폐기'를 촉구하기도 했다. 현 정부가 다소 미온적인 산은 부산 이전보다, 여야 후보 모두 대구 이전을 약속한 기은 사태를 더 심각하게 보고 있다는 분석이다. 이에 따라 지방선거 이후 국책은행 지방 이전이 일방적으로 추진될 경우 금융권의 반발과 혼란이 더욱 가중될 수 있다는 우려가 제기된다. 이미 전 정권에서 산은 이전 사태로 심각한 갈등이 불거져 금융산업 전반에 악영향을 미친 만큼, 충분한 논의와 소통이 선행돼야 한다는 지적이다. 윤석구 금융노조 위원장은 "본점 이전은 노동자의 일터와 가족의 삶, 자녀 교육과 돌봄까지 흔드는 문제다. 당사자 설명도, 노조와의 협의도 없이 후보의 공약 한 줄로 금융노동자의 삶을 뒤흔들 수는 없다. 국책은행을 정치적 흥정물로 삼는 모든 시도에 맞서 끝까지 투쟁하겠다"고 강조했다. peterbreak22@newspim.com 2026-06-02 11:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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