순직공무원 유가족과 만난 최동석 인사처장…"국가가 끝까지 기억·지원"

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양평서 유가족 간담회 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국가를 위해 희생한 순직공무원 유가족들을 위로하고 지원 방안을 모색하기 위한 소통의 자리가 마련됐다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

인사혁신처는 최동석 인사혁신처장이 5일 경기도 양평에서 열린 '순직공무원 유가족 마음돌봄 프로그램'에 참석해 순직공무원 유가족 대표 7명과 간담회를 갖고 심리·경제적 어려움과 지원 필요 사항을 청취했다고 밝혔다.

이날 간담회에서 유가족들은 심리적 고통과 경제적 부담, 자녀 교육 문제, 생활 지원 확대 필요성 등을 건의하고 국가 차원의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

최 처장은 "국민을 위해 희생한 분들에 대한 예우와 유가족 지원을 국가의 중요한 책임으로 인식하고 있다"며 "이를 위해 현재 순직공무원과 유가족을 위한 '법정기념일' 지정 등도 추진하고 있다"고 말했다.

이어 "국가 차원에서 앞으로도 숭고한 헌신을 기억하고, 소통하며 세심한 지원방안 설계를 위해 노력하겠다"고 강조했다.

이날 간담회와 함께 공무원연금공단이 주관하는 순직공무원 유가족 대상 마음돌봄 프로그램도 시작됐다.

프로그램은 이달까지 총 3회에 걸쳐 약 30가족이 참여하며, 집단상담과 재무관리, 진로 설계, 숲 치유 등 심리 회복과 미래 설계를 지원하는 내용으로 운영된다.

abc123@newspim.com