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'앗! 중국의 맛' 보고 즐기는 중국 '니하오 차이나' 문화 관광 설명회 성료

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  • 한중 양국 관광업계는 4일 서울서 음식·문화 교류 행사를 열었다
  • 안후이·산둥·하이난·우시 등은 무형문화유산과 현대 관광 인프라를 결합한 특화 상품을 소개했다
  • 무비자·디지털 결제·웰니스·가족 여행 등 맞춤형 편의와 트렌드를 내세워 한국인 관광객 유치를 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 4일 저녁 서울 강남구 웨스틴 파르나스 호텔에서 '중국의 맛'을 주제로 한 문화관광 교류 행사 및 '니하오 차이나' 관광 설명회가 성황리에 개최됐다.

중외문화관광교류센터, 주한중국문화원, 중국주서울관광사무소가 공동 주최한 이번 행사에는 한중 양국의 관광 업계 관계자, 인플루언서, 미디어 관계자 등 150여 명이 참석해 뜨거운 관심을 증명했다.

이번 행사는 음식과 술을 매개로 중국 각 지역의 정통 풍미를 함께 나누고, 무형문화유산에 담긴 장인 정신과 전통문화의 향기 및 가치를 체험할 수 있는 뜻깊은 자리가 됐다. 또한 한중 음식문화 전승자들의 진솔한 이야기를 통해 양국 문화 교류의 의미를 깊이 공감할 수 있는 계기를 마련했다.

이날 행사는 양국 간의 두터운 우정을 확인하고 새로운 관광 교류의 장을 여는 발판이 되었다. 심효강(선샤오강) 주한 중국대사관 공사참사관 겸 주한 중국문화원 주임은 "양국의 풍부한 관광 자원과 산업 역량이 결합해 마케팅, 인재 교류 등 다양한 분야에서 더욱 활발한 협력으로 이어지길 기대한다"고 전했다.

김성수 KC문화관광협회 이사장은 항공 노선 회복과 디지털 마케팅, 지방 관광 협력을 통해 중국 관광 브랜드를 적극적으로 소개해 나가겠다고 밝혔다. 조태숙 서울시관광협회 회장 역시 "음식은 국경을 넘어 사람의 마음을 이어주는 소중한 문화자산"이라며 문화 교류의 중요성을 강조했다.

특히 이번 설명회에서 안후이성, 산둥성, 하이난성, 우시시 등 4개 지역은 고유의 매력과 함께 최신 문화 관광 트렌드를 소개하며, 만반의 준비를 갖추고 한국인 관광객을 맞이할 것이라고 밝혀 큰 주목을 받았다. 각 지역의 차별화된 최신 관광 현황은 다음과 같다.

 안후이성: '인바운드 확대'와 고품격 문화·자연의 융합

서울에서 비행기로 2시간 거리라는 압도적인 지리적 이점을 가진 안후이성은 최근 '인바운드(외국인 국내유입) 관광 배로 확대 계획'을 강력하게 추진하며 외국인 편의 서비스를 대폭 개선했다. 안후이성은 유네스코 세계자연유산인 황산의 절경을 감상하는 전통적인 코스에 더해, 최근에는 중국 전통 차(茶) 문화 체험과 무형문화유산인 고량주(구징궁주) 양조 기술 체험을 연계한 웰니스·문화 융합 상품으로 큰 인기를 끌고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 4일 저녁 서울 강남구 웨스틴 파르나스 호텔에서 열린 '중국의 맛, '니하오 차이나' 관광 설명회에서 주요 내외빈 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진=뉴스핌 통신사.  2026.06.05 chk@newspim.com

 산둥성: 한국과 가장 가까운 '고대 문명과 현대 매력의 공존'

지리적으로 한국과 가장 인접한 산둥성은 지난, 타이산, 칭다오, 옌타이 등을 중심으로 '문화·전통·웰빙의 도시'라는 브랜드를 확고히 하고 있다. 최근 산둥성은 전통적인 역사 유적지인 공자의 고향 취푸, 도교의 성지 태산 외에도 현대적인 미식·체험 관광을 적극적으로 도입했다. 대표적으로 칭다오 맥주 박물관 체험과 더불어 궁궐의 황실 잔치를 재현한 '란치연회' 같은 미식 복합 문화 체험이 MZ세대 관광객들 사이에서 화제를 모으고 있다. 또한 이번 행사에서 선보인 산둥성 전통 무술 '칠성당랑권'처럼, 역동적인 지역 문화유산을 현대적인 관광 인프라와 결합해 차별화된 활력을 뿜어내고 있다.

 하이난성: '역대 최고치 경신' 무비자와 면세 쇼핑의 천국

하이난성은 최근 연간 국내외 방문 관광객 수가 1억 명을 돌파하며 역대 최고치를 기록하는 등 전성기를 맞이했다. 한국인에게 적용되는 30일 무비자 입국 정책이 하이난 관광의 강력한 촉진제가 되었으며, 세계적 수준의 골프 인프라와 대규모 면세 쇼핑몰, 해양 스포츠는 하이난성만의 독보적인 무기가 되고 있다. 최근에는 시트립 등 글로벌 여행 플랫폼과 협력하여 대대적인 '입국 관광 소비 촉진 행사'를 진행하고 외국인 환전 및 결제 시스템을 대폭 간소화했다. '동양의 하와이'라는 명성에 걸맞게, 최고급 리조트 휴양과 레저를 동시에 즐길 수 있는 완벽한 힐링 휴양지로 자리매김했다.

 우시시: '강남 문명의 발상지'에서 즐기는 고품격 가족 여행

최부 기념비와 삼국지 드라마 세트장(삼국성·수호성)으로 한국과 깊은 인연이 있는 장쑤성 우시시는 세련된 '강남(江南, 장강 이남) 문화'를 앞세워 가족 단위 관광객을 공략하고 있다. 최근 우시시는 타이후(태호) 호수 옆의 원두주 풍경구, 당·송 시대 건축 양식을 재현해 밤낮으로 환상적인 야경을 선사하는 '녠화만' 등을 선보이며 힐링 명소로 급부상했다. 특히 우시판 경극인 '시쥐(锡剧)', 휘산 점토 인형, 이싱 자사호(도자기) 등 풍부한 무형문화유산을 현대 관광 산업과 성공적으로 통합하여 '체험형 문화 관광'의 진수를 자랑한다. 이날 행사에서 선보인 연극 '수수운(水袖韵)'과 전통 보트 요리 등 우시시만의 독창적인 콘텐츠는 한국 관광객들을 매료시키기에 충분했다.

이번 '니하오 차이나' 설명회는 단순히 관광지를 소개하는 것을 넘어, 중국 각 지방 정부가 준비한 최신 트렌드와 맞춤형 편의 서비스를 한눈에 체감할 수 있는 자리가 됐다. 한중 여행업계 관계자들은 다채로운 공연과 특색 음식 시식, 무형문화유산 전시가 어우러진 이번 행사를 계기로 더욱 많은 한국인 관광객들이 맛과 멋을 찾아 중국으로 향할 것이라는 기대감을 나타냈다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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