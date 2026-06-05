신한금융, 환경의 날 'SOL방울 포레스트' 봉사활동

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안동 산불 피해지에 '희망의 숲'

참나무 생육 지원·마을 환경 정비 진행

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 세계 환경의 날을 맞아 산불 피해 지역 복원을 위한 현장 봉사활동에 나섰다.

신한금융은 지난달 30일 경북 안동시 일직면 용각리 '신한 SOL방울 포레스트'에서 임직원 봉사활동을 실시했다고 5일 밝혔다. 이날 행사에는 그룹 임직원 40여 명이 참여해 산림 복원과 지역 환경 개선 활동을 진행했다.

30일 경북 안동시 일직면 용각리 소재 '신한 SOL방울 포레스트'에서 임직원들이 기념촬영하는 모습. [사진=신한금융]

신한 SOL방울 포레스트는 정부의 '범국민 나무심기' 정책에 발맞춰 추진 중인 사업으로, 신한금융은 2028년까지 안동 산불 피해지에 약 2만 그루의 나무를 식재할 계획이다.

이번 봉사활동은 숲 조성 이후 나무의 안정적인 생육을 지원하고 산불 피해 지역의 생태 회복을 돕기 위해 마련됐다.

참가자들은 현장에서 산불 피해 현황과 산림 복원의 중요성에 대한 교육을 받은 뒤, 조성지 내 나무에 비료를 살포하고 잡초를 제거하는 등 숲 가꾸기 작업을 수행했다.

이와 함께 산불 피해지 인근 마을 경로당에 초화류를 식재해 화단을 조성하는 등 지역 환경 정비 활동에도 참여했다.

신한금융은 향후 신입사원과 가족 단위 참여 프로그램으로 활동 범위를 확대해 '임직원이 함께 만들고 가꾸는 숲'이라는 사업 취지를 강화해 나갈 계획이다.

peterbreak22@newspim.com