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[로펌이슈] 화우, 헌재 선임헌법연구관 출신 류지현 변호사 영입…재판소원 대응 강화

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  • 법무법인 화우가 5일 헌법재판소 출신 류지현 변호사를 파트너로 영입했다고 밝혔다
  • 화우는 재판소원 제도 도입으로 늘어난 기업 헌법소송 수요에 대응하고 헌법소송·규제 자문 역량을 강화할 계획이다
  • 류 변호사는 화우에서 재판소원 등 헌법소송과 규제 자문을 맡고, 화우는 재판소원 TF를 통해 종합 법률 서비스를 제공할 방침이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

헌법재판소 17년 경력 헌법소송 전문가 합류

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 화우가 헌법재판소 선임헌법연구관 출신 류지현 변호사(사법연수원 35기)를 파트너 변호사로 영입하며 헌법소송 및 규제 자문 역량 강화에 나섰다.

화우는 5일 류 변호사를 영입했다고 밝히며 재판소원 제도 도입에 따른 기업들의 헌법소송 수요 증가에 대응할 계획이라고 밝혔다.

류 변호사는 2006년 사법연수원을 수료한 뒤 수원지방법원과 서울중앙지방법원에서 판사로 근무했으며, 2009년부터 헌법재판소 헌법연구관으로 재직했다. 이후 헌법재판연구원 제도연구팀장과 선임헌법연구관을 역임하는 등 약 17년간 헌법재판 실무와 제도 연구 분야에서 전문성을 쌓아왔다.

류지현 화우 변호사. [사진=화우]

특히 헌법재판 절차와 사건 심리에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 헌법소송 분야의 전문성을 인정받고 있다.

최근 재판소원 제도 도입으로 기업을 둘러싼 각종 분쟁에서도 헌법적 쟁점에 대한 전략적 검토 필요성이 커지고 있다. 헌법소송은 일반 민·형사 사건과 달리 사건 구조와 심리 방식에 차이가 있어 별도의 전문성과 대응 전략이 요구된다는 평가다.

류 변호사는 앞으로 화우에서 재판소원을 포함한 헌법소송과 규제 자문 업무를 담당할 예정이다. 화우는 류 변호사의 합류를 통해 소송과 규제 대응 과정에서 헌법적 쟁점을 조기에 발굴하고, 일반 소송과 헌법재판 절차를 연계한 종합적인 법률 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 화우는 재판소원 제도 도입에 대응하기 위해 별도의 재판소원 태스크포스(TF)를 운영하고 있다. TF에는 헌법연구관 출신의 대법관을 지낸 이인복 변호사를 비롯해 이준상 대표변호사, 이민걸 대표변호사, 이동근 대표변호사, 박수정 변호사 등 헌법 및 공법 분야 전문가들이 참여하고 있다.

이명수 화우 대표변호사는 "재판소원 제도 도입으로 헌법소송의 역할과 중요성이 더욱 커지고 있으며, 주요 분쟁에서도 헌법적 관점에 기반한 전략적 대응이 필수적인 시대가 됐다"며 "헌법재판소에서 오랜 기간 실무와 연구 경험을 쌓아온 류 변호사의 합류는 화우가 헌법소송 분야에서 한층 고도화된 서비스를 제공하는 중요한 계기가 될 것"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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