한·중·일 공학한림원, 피지컬 AI 협력 해법 찾는다

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시스템 통합·데이터 인프라 등 산업화 과제 논의

제조·에너지·정책 석학 모여 지속가능성 모색

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국과 중국, 일본 공학계가 제조와 로봇, 에너지 등 실제 산업 현장에 인공지능(AI)을 결합하는 '피지컬 AI' 시대의 국제협력 방안을 모색한다.

한국공학한림원은 오는 23일 서울 엘타워에서 중국공정원, 일본공학한림원과 공동으로 '피지컬 AI와 지속가능성' 국제심포지엄과 제29회 동아시아 라운드테이블 미팅(EA-RTM)을 개최한다고 21일 밝혔다.

EA-RTM은 한·중·일 3국 공학한림원이 1997년부터 매년 순회 개최해 온 국제협력 플랫폼이다. 동아시아가 직면한 공학기술 현안을 공유하고 공동 대응 방안을 논의해 왔다.

이번 심포지엄에서는 피지컬 AI의 산업 현장 적용을 위해 필요한 ▲시스템 통합 ▲상호운용성 ▲안전성 ▲데이터 인프라 ▲에너지 효율 등을 집중적으로 다룬다. 제조와 에너지, 모빌리티 분야에서 3국 공학계가 협력할 수 있는 방안도 모색한다.

한국공학한림원은 오는 23일 서울 엘타워에서 중국공정원, 일본공학한림원과 공동으로 '피지컬 AI와 지속가능성' 국제심포지엄과 제29회 동아시아 라운드테이블 미팅(EA-RTM)을 개최한다고 21일 밝혔다. [사진=한국공학한림원]

첫 번째 세션인 '차세대 산업시스템에서의 피지컬 AI'에서는 장영재 KAIST 교수, 주오쥔 맥스 선 홍콩대학교 대학원장, 미시마 노조무 일본 아키타대학교 교수가 AI 기반 자율생산 시스템과 공급망 최적화, 자원순환 산업 적용 사례 등을 발표한다.

두 번째 세션 '지속가능한 제조를 위한 그린 혁신'에서는 탕리신 중국 동북대학교 부총장과 야베 아키라 일본 신에너지산업기술종합개발기구 펠로, 이상협 한국과학기술연구원 책임연구원이 산업 데이터 분석과 탄소중립 기술, 친환경 제조 전략을 논의한다.

세 번째 세션에서는 AI 정책과 거버넌스, 디지털 플랫폼 경쟁정책, 디지털트윈의 산업 적용을 중심으로 미래 산업시스템 구축을 위한 정책·규제 과제를 다룬다.

국제심포지엄 이후 열리는 EA-RTM에서는 한·중·일 공학한림원 회원들이 비공개 회의를 열고 피지컬 AI와 지속가능한 산업 발전을 위한 공동 관심 분야와 향후 협력 방향을 논의한다.

한국공학한림원은 동아시아 공학계 간 교류를 확대하고 미래 산업과 지속가능성 분야의 공동 과제 해결을 위한 국제협력을 강화할 계획이다.

kji01@newspim.com