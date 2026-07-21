감성코퍼레이션 '스노우피크 어패럴', 글로벌 수주회 성료

AI 핵심 요약beta
- 감성코퍼레이션이 13~16일 서울 본사서 글로벌 바이어 대상 2027 S/S 신상품 수주회를 마쳤다
- 이번 수주회서 '자연과의 완벽한 조화'를 테마로 K-패션 반영한 컬러·슈즈 라인업을 강화했다
- 중국 등 해외 유통망 확장 기반으로 국가별 맞춤 전략을 조율해 글로벌 매장 출점과 K-아웃도어 위상을 높이겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이프스타일 아웃도어 브랜드 '스노우피크 어패럴'을 전개하는 감성코퍼레이션이 지난 13일부터 16일까지 서울 본사에서 글로벌 바이어들을 대상으로 한 '2027 S/S(봄·여름) 시즌 신상품 글로벌 수주회'를 마쳤다고 21일 밝혔다.
이번 수주회에는 중국 비인러펀, 대만의 SPT(스노우피크 타이완), 스타라이크社, 일본의 SPJ(스노우피크 재팬) 등 글로벌 파트너사와 해외 주요 바이어들이 참석했다.
회사에 따르면 이번 수주회의 핵심 테마는 '자연과의 완벽한 조화'다. 자연과 일상의 경계를 허무는 브랜드 헤리티지를 기반으로 K-패션을 반영한 다양한 라인업을 제시했다. 2027 S/S는 각 시리즈별 고유의 컬러 테마를 구성했으며, 특히 슈즈 카테고리에서 경쟁력을 강화했다.
감성코퍼레이션은 최근 중국 광저우 등 주요 백화점 유통망에 안착하며 현지 실적을 올리고 있다. 이번 수주회를 기점으로 파트너사들과 국가별 맞춤형 추천 라인업과 바잉(Buying) 최적화 전략을 조율해 글로벌 매장 출점을 가속화할 계획이다.
감성코퍼레이션 관계자는 "국내 시장에서 확고하게 증명된 브랜드 파워와 탄탄한 기획력이 이번 글로벌 수주회를 통해 해외 시장에서도 충분히 통한다는 확신을 얻었다"며 "해외 유통 채널별 특성에 기반한 타깃 맞춤형 상품 고도화 정책을 바탕으로 K-아웃도어의 저력을 세계 무대에서 확실히 증명해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com