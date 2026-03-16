이정현, 대구시장 중진 컷오프설에 말 아껴..."심의 후 결과로 보여줄 것"

"가급적 빨리 공천 완료할 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 16일 대구시장 공천 또는 경선 일정 발표 시점에 대해 "가급적이면 빨리 공천을 완료할 것"이라고 밝혔다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 "현장에서 후보들이 마음 놓고 혼신의 노력을 다해서 뛰도록 하는 것이 큰 틀의 방향"이라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 공천 관련 발표를 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

최근 정치권에선 공관위가 대구 중진 의원들을 컷오프하고, 초선인 유영하·최은석 의원과 원외인 이진숙 전 방송통신위원장이 경쟁하는 구도로 경선 후보를 결정할 것이라는 근거가 불명확한 설이 퍼져 있는 상태다.

현재 대구시장 후보로 공천을 신청한 국민의힘 중진 의원들은 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원이다.

'컷오프시 중진 의원들의 반발이 예상되는데 당과 논의한 것이 있느냐'는 질문에 이 위원장은 "일단 심의를 거쳐서 결과를 보여드리도록 하겠다"고 답했다.

한편 이 위원장은 오세훈 서울시장에 대해선 "공관위의 가장 중요한 목표는 선거에 승리할 가능성이 높은 경쟁력 있는 후보를 모시는 것"이라며 "오 시장은 현직 시장이고, 저희들이 봤을 때 경쟁력 있는 후보"라고 했다.

이어 "서울 시민들에게 선택의 폭을 넓히는 것이 공관위의 도리라고 생각해서 재추가로 공모를 했고, 이번에 꼭 참여해주길 바라는 마음을 전달했다"고 했다.

오 시장이 당에 요구한 혁신 선대위 구성과 관련해선 "개인적이고 정치적인 여러가지 판단은 공관위의 고려대상이 아니다. 그런 부분은 답변할 사항이 아니고 고려하지 않겠다"고 답했다.

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