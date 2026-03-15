배현진 "오세훈의 지방선거 출마 강력한 의지 확인해…참여할 것"

"공관위서 너그럽고 지혜로운 선택 기대"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 서울시당위원장인 배현진 의원은 15일 "오세훈 서울시장이 6·3 지방선거에 나선다는 강력한 의지를 개인적으로 확인했다"고 밝혔다.

배 의원은 이날 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 서울시당 공천관리위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다.

배현진 국민의힘 서울특별시당 위원장. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "국민의힘 의원 모두가 가장 경쟁력 있는 (서울시장) 후보인 오 시장이 참여하길 바라고, 참여해줄 것이라고 본다"고 했다.

배 의원은 "다만 오 시장이 (당에) 요청한 사안들이 특정 후보의 개인 의지가 아닌 국민의힘 모든 의원들이 의원총회에서 함께 결정해 요구한 것"이라며 "서울시민들에게 최소한 저희가 후보를 내는 공당으로서 드릴 수 있는 약속"이라고 했다.

그러면서 "공관위에서 너그럽고 지혜로운 선택내주시길 기대한다. 저희 서울시당도 열심히 하겠다"고 말했다.

앞서 국민의힘은 이날 오전 지선 서울시장 후보 공천 접수를 추가로 받기로 결정했다.

당 공천관리위원회는 보도자료를 통해 "서울은 이번 지방선거에서 가장 상징적인 지역이기에 후보 공천의 문은 더 넓게, 더 당당하게 열어야 한다"고 밝혔다.

이어 1차 추가 모집 공고에도 공천을 신청하지 않은 오세훈 서울시장을 언급하며 "이번 공천 절차에 참여해주기를 기대한다"고 강조했다.

오 시장측은 당의 혁신선거대책위원회 구성과 윤민우 중앙윤리위원장·장예찬 여의도연구원 부원장·박민영 미디어대변인 등에 대한 경질을 요구하며 접수에 신중한 모습이다.

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