국민의힘, 6·3 지선 대전시장 이장우·충남지사 김태흠 후보 공천 확정

과학기술 수도·산업 중심지 발전 리더십 인정

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 15일 6·3 지방선거를 앞두고 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사를 각각 대전시장·충남지사 후보로 단수 공천했다.

공관위는 이날 이장우 시장의 대전시장 후보 공천 배경에 대해 "대전은 대한민국의 과학기술 수도이며, 대덕연구단지와 수많은 연구기관을 중심으로 대한민국 혁신을 이끌어 온 도시"라며 "이장우 시장은 그동안 대전을 첨단 과학기술 중심 도시로 발전시키기 위한 다양한 정책을 추진해 왔다"고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 이장우 대전시장(우)과 김태흠 충남지사. jongwon3454@newspim.com

공관위는 "특히 대덕특구 중심의 연구개발 생태계 강화, 첨단 산업 유치 노력, 도시 인프라 개선 등 대전의 미래 경쟁력을 높이기 위한 정책들을 꾸준히 추진해 왔다"며 "이러한 성과와 행정력을 종합적으로 고려해 이장우 시장을 대전시장 후보로 단수 공천하기로 결정했다"고 설명했다.

김태흠 지사의 충남지사 후보 공천에 대해서는 "충남은 대한민국 산업경제의 중요한 축이자, 자동차·철강·석유화학 등 국가 기간산업을 지탱하는 핵심 지역"이라며 "김태흠 지사는 그동안 충남 발전을 위해 강한 추진력으로 여러 정책을 이끌어 왔다"고 평가했다.

이어 "충남의 산업 기반 강화, 첨단 산업 유치 노력, 지역 균형 발전 정책 등 다양한 분야에서 실질적인 변화를 만들어 왔다"며 "이러한 검증된 리더십을 종합적으로 고려하여 김태흠 지사를 충남도지사 후보로 단수 공천하기로 결정했다"고 밝혔다.

국민의힘은 "이번 공천을 통해 충청권의 미래를 설계하고, 급변하는 시대적 요구에 부응하는 정치를 실현하고자 노력하고 있다"고 강조했다.

아울러 "앞으로도 대전이 대한민국 과학기술 혁신의 거점으로 도약하고, 충남이 국가 산업 경쟁력을 견인하는 핵심 요충지로 성장할 수 있도록 지원하겠다"며 "이장우 시장과 김태흠 지사의 검증된 리더십을 바탕으로 대전시민·충남도민과 늘 함께하겠다"고 다짐했다.

kimsh@newspim.com