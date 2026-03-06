전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

배현진 징계 제동 '후폭풍'…친한계 "윤민우 사퇴·장동혁 사과" 거센 요구

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

법원 '징계 처분 효력 정지 가처분 인용
배현진·한동훈 등 친한계 지도부 직격

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 배현진 국민의힘 의원(서울시당위원장)에 대한 '당원권 1년 정지' 징계가 법원의 제동으로 효력이 정지되며 당내 갈등이 다시 격화되고 있다.

'친한(친한동훈)계'로 분류되는 의원들과 원외 당협위원장들은 6일 성명을 내고 윤민우 윤리위원장의 사퇴와 장동혁 당대표의 사과를 공개적으로 요구했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 송언석 원내대표의 모두발언을 경청하고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com

국민의힘 소속 일부 의원과 전·현직 당협위원장 30여 명은 6일 공동 성명을 통해 "배현진 서울시당위원장에 대한 윤리위 징계의 효력을 정지한 법원의 결정을 크게 환영한다"고 밝혔다.

특히 법원의 판단을 근거로 윤리위 결정의 위법성을 강하게 주장했다. 이들은 "법원은 '대의원 투표로 선출된 서울시당위원장을 윤리위가 헌법과 법률을 위반해 징계한 것은 재량권의 한계를 현저히 벗어난 위법행위에 해당한다'고 선언했다"고 강조했다.

또 "정당의 자율성을 최대한 보장해 온 법원의 기준으로도 윤리위의 결정은 명백한 위법이라는 것"이라고 주장했다.

징계 절차 자체에도 문제가 있었다는 법원 판단도 거듭 부각했다. 이들은 "윤리위가 기본적인 사실관계조차 조사하지 않으면서 절차적 하자가 있었다고 지적했으며, 징계 사유로 삼은 명예훼손의 주체도 불분명하다고 강조했다"며 "절차와 내용 모두 문제가 있는 징계로 판단한 것"이라고 밝혔다.

이어 "당의 기강을 바로 세우는 윤리위가 당 지도부의 입맛대로 움직이며 정적을 제거하는 도구로 활용되고 있는 현실은 당원과 국민에게 깊은 실망감을 안겨줄 수밖에 없다"고 비판했다.

그러면서 "윤민우 위원장이 당 대표 뜻만 살피는 바람에 윤리위가 사당화의 도구로 악용되면서 우리 당은 지방선거 민심과 더욱 깊이 괴리되고 있다"며 "윤리위의 권위 회복과 당의 재건, 나아가 지방선거 승리를 위해 지금 당장 윤민우 윤리위원장의 사퇴를 촉구한다"고 밝혔다.

아울러 "장동혁 대표의 사과와 책임 있는 후속 조치도 요구한다"고 강조했다. 

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 배현진 의원과 인사를 마치고 돌아서고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com

이번 성명에는 고동진·김예지·김재섭·박정훈·조은희·진종오·한지아 의원 등 현역 의원 7명과 김경진·김근식·김영우·김윤·김윤식·김원필·김준호·김화진·나태근·류제화·박상수·서정현·송주범·장진영·이용창·이재영·이종철·이현웅·채진웅·최돈익·최영근·최원식·함경우·함운경·현경병·황명주 등 전·현직 당협위원장 등 총 33명이 이름을 올렸다.

배 의원도 이날 장 대표를 향해 공개적으로 사과를 촉구했다. 배 의원은 SBS 라디오에서 장 대표를 겨냥해 "자신과 결이 맞지 않는 사람들을 윤리위를 통해 숙청하고, 정리한 다음에 가면 앞으로 더 미래가 있을 것이라는 식의 구상으로 당을 운영하고 있는 것 같다"고 비판했다.

이어 "장 대표가 지금 입이 열 개라도 할 말이 있겠냐"며 "지금이라도 사태를 연이어 촉발한 장 대표가 당원과 국민들에게 진심으로 백배사죄해야 한다"고 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표도 지도부를 겨냥했다. 한 전 대표는 자신의 페이스북에 "장 대표 등 윤어게인 당권파들은 '반헌법적 숙청'이라는 어제(5일) 법원 재판 결과에 대해 아직까지도 한마디 말을 못한다"며 "윤석열 전 대통령이 자기가 시키는 대로 한 군인들에게 계엄 책임 미루듯이 자기들이 꽂은 윤민우, 이호선(당무감사위원장)에게 책임을 미룰 건가"라고 지적했다.

당내 소장파로 분류되는 김재섭 의원도 윤 위원장의 사퇴를 촉구했다. 김 의원은 자신의 페이스북에 "윤리위원장은 당권파의 사냥개 노릇을 하며 정적 제거에 앞장서 왔다"며 "위법한 징계로 당의 명예를 실추시킨 윤리위원장은 즉각 사퇴하라"고 했다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동