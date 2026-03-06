배현진 징계 제동 '후폭풍'…친한계 "윤민우 사퇴·장동혁 사과" 거센 요구

법원 '징계 처분 효력 정지 가처분 인용

배현진·한동훈 등 친한계 지도부 직격

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 배현진 국민의힘 의원(서울시당위원장)에 대한 '당원권 1년 정지' 징계가 법원의 제동으로 효력이 정지되며 당내 갈등이 다시 격화되고 있다.

'친한(친한동훈)계'로 분류되는 의원들과 원외 당협위원장들은 6일 성명을 내고 윤민우 윤리위원장의 사퇴와 장동혁 당대표의 사과를 공개적으로 요구했다.

국민의힘 소속 일부 의원과 전·현직 당협위원장 30여 명은 6일 공동 성명을 통해 "배현진 서울시당위원장에 대한 윤리위 징계의 효력을 정지한 법원의 결정을 크게 환영한다"고 밝혔다.

특히 법원의 판단을 근거로 윤리위 결정의 위법성을 강하게 주장했다. 이들은 "법원은 '대의원 투표로 선출된 서울시당위원장을 윤리위가 헌법과 법률을 위반해 징계한 것은 재량권의 한계를 현저히 벗어난 위법행위에 해당한다'고 선언했다"고 강조했다.

또 "정당의 자율성을 최대한 보장해 온 법원의 기준으로도 윤리위의 결정은 명백한 위법이라는 것"이라고 주장했다.

징계 절차 자체에도 문제가 있었다는 법원 판단도 거듭 부각했다. 이들은 "윤리위가 기본적인 사실관계조차 조사하지 않으면서 절차적 하자가 있었다고 지적했으며, 징계 사유로 삼은 명예훼손의 주체도 불분명하다고 강조했다"며 "절차와 내용 모두 문제가 있는 징계로 판단한 것"이라고 밝혔다.

이어 "당의 기강을 바로 세우는 윤리위가 당 지도부의 입맛대로 움직이며 정적을 제거하는 도구로 활용되고 있는 현실은 당원과 국민에게 깊은 실망감을 안겨줄 수밖에 없다"고 비판했다.

그러면서 "윤민우 위원장이 당 대표 뜻만 살피는 바람에 윤리위가 사당화의 도구로 악용되면서 우리 당은 지방선거 민심과 더욱 깊이 괴리되고 있다"며 "윤리위의 권위 회복과 당의 재건, 나아가 지방선거 승리를 위해 지금 당장 윤민우 윤리위원장의 사퇴를 촉구한다"고 밝혔다.

아울러 "장동혁 대표의 사과와 책임 있는 후속 조치도 요구한다"고 강조했다.

이번 성명에는 고동진·김예지·김재섭·박정훈·조은희·진종오·한지아 의원 등 현역 의원 7명과 김경진·김근식·김영우·김윤·김윤식·김원필·김준호·김화진·나태근·류제화·박상수·서정현·송주범·장진영·이용창·이재영·이종철·이현웅·채진웅·최돈익·최영근·최원식·함경우·함운경·현경병·황명주 등 전·현직 당협위원장 등 총 33명이 이름을 올렸다.

배 의원도 이날 장 대표를 향해 공개적으로 사과를 촉구했다. 배 의원은 SBS 라디오에서 장 대표를 겨냥해 "자신과 결이 맞지 않는 사람들을 윤리위를 통해 숙청하고, 정리한 다음에 가면 앞으로 더 미래가 있을 것이라는 식의 구상으로 당을 운영하고 있는 것 같다"고 비판했다.

이어 "장 대표가 지금 입이 열 개라도 할 말이 있겠냐"며 "지금이라도 사태를 연이어 촉발한 장 대표가 당원과 국민들에게 진심으로 백배사죄해야 한다"고 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표도 지도부를 겨냥했다. 한 전 대표는 자신의 페이스북에 "장 대표 등 윤어게인 당권파들은 '반헌법적 숙청'이라는 어제(5일) 법원 재판 결과에 대해 아직까지도 한마디 말을 못한다"며 "윤석열 전 대통령이 자기가 시키는 대로 한 군인들에게 계엄 책임 미루듯이 자기들이 꽂은 윤민우, 이호선(당무감사위원장)에게 책임을 미룰 건가"라고 지적했다.

당내 소장파로 분류되는 김재섭 의원도 윤 위원장의 사퇴를 촉구했다. 김 의원은 자신의 페이스북에 "윤리위원장은 당권파의 사냥개 노릇을 하며 정적 제거에 앞장서 왔다"며 "위법한 징계로 당의 명예를 실추시킨 윤리위원장은 즉각 사퇴하라"고 했다.

