국민의힘, 충북지사 후보서 '현역' 김영환 컷오프 …"세대교체·혁신 공천"

추가 접수 공고, 17일 후보 등록…"변화의 정치 실천"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 충북지사 후보 공천과 관련해 현역인 김영환 충북지사를 공천 대상에서 컷오프(제외)하고 추가 접수를 통해 새로운 후보를 선발하기로 했다.

공천관리위는 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 브리핑을 통해 "현 도지사의 공적과 업적을 부정하거나 평가절하하기 위한 것이 결코 아니다"라며 "현 도지사께서는 장관과 4선 국회의원을 역임하셨고, 도정을 이끄는 동안 창의적 행정과 선도적인 정책을 펼쳐 오신 우리 당의 대표적인 지도자"라고 밝혔다.

김영환 충북지사. [사진=충청북도]

이어 "충북 발전을 위해 헌신해 오신 훌륭한 경륜과 정치적 무게는 우리 당의 큰 자산이며, 앞으로도 국가와 당을 위해 더 많은 역할을 해주실 분"이라고 강조했다.

공천관리위는 "이번 결정은 한 사람에 대한 평가의 문제가 아니라, 정치 변화의 문제"라며 "지금 국민의힘이 국민 앞에 보여드려야 할 것은 안정에 머무는 정치가 아니라, 스스로를 바꾸고 흔드는 혁신의 정치"라고 설명했다.

공천관리위는 "특히 충북처럼 대한민국의 중심축 역할을 하는 지역일수록 새로운 시대정신을 담아낼 인물, 미래 산업과 지역 혁신을 이끌 비전과 역량을 갖춘 인물, 나아가 시대교체와 세대교체의 요구를 힘 있게 실천할 새로운 지도자가 과감히 등장해야 한다고 판단했다"고 밝혔다.

공천관리위는 이날 추가 접수를 공고하고 17일 후보 등록을 받은 뒤, 추가 접수자가 있을 경우 조속히 면접을 실시할 예정이라고 전했다.

공천관리위는 "비록 일정은 촉박하지만, 그만큼 이번 공천에 담긴 절박함과 혁신 의지가 크다는 뜻"이라며 "충북의 새로운 도약을 이끌 분, 대한민국 정치의 세대교체와 시대교체를 몸소 실천하고 싶은 분, 그리고 국민의힘의 변화와 혁신을 충북에서부터 시작하고 싶은 분들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

공천관리위는 "이번 공천 과정에서 충청북도에 대해 내린 결단은 단순한 공천 절차의 조정을 넘어, 국민의힘이 다시 태어나기 위한 쇄신의 결단"이라며 "안전한 자리일수록 먼저 문을 열고, 기득권이 강할수록 먼저 변화를 선택하며, 익숙한 정치일수록 더 과감히 흔드는 것, 그것이 지금 국민께서 정치에 요구하시는 진정한 변화일 것"이라고 강조했다.

공천관리위는 "국민의힘의 이번 결단은 비단 충북 하나로 끝나지 않을 것"이라며 "기득권 공천이 아닌 국민 눈높이 공천, 관성의 정치가 아닌 변화의 정치, 과거의 정치가 아닌 미래의 정치를 향한 공천 혁신을 앞으로도 멈춤없이 이어가겠다"고 밝혔다.

아울러 "충북에서 시작된 이 결단이 국민의힘을 다시 태어나게 하는 쇄신의 출발점이 되도록 하겠다"고 덧붙였다.

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