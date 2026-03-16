국민의힘 "조기 선대위 논의는 시기상조"…오세훈 요구에 선 그어

"혁신선대위, 장동혁 2선 목적이면 동의 못 해"

윤리위원장 사퇴 불수용 천명

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 16일 오세훈 서울시장이 주장해 온 혁신선거대책위원회 구성과 관련해 "조기 선대위 논의는 시기상조"라는 입장을 밝혔다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 오 시장이 주장하는 혁신 선대위 구성과 관련해 "조기 선대위를 말하는 분도 계시지만 아직 선대위 논의는 너무 이른 시기"라고 말했다.

박 수석대변인은 "보통 선대위는 공천이 끝난 이후 구성되는 것으로 알고 있다"며 "특히 공천 후보자 결정도 이뤄지지 않은 상태에서 선대위원장이나 구성 논의를 하는 것은 시기상조라고 생각한다"고 설명했다.

그러면서 "당이 선거 승리를 이끌기 위해 다양한 전략을 고민하는 것은 사실"이라면서도 "그 전략을 특정 선대위원장을 모셔 선대위를 구성하는 방식으로 연결하는 것은 과도한 논리 비약"이라고 덧붙였다.

그는 "혁신의 의미를 살리는 선대위라면 마다할 이유는 없다"면서도 "다만 혁신 선대위가 현 장동혁 대표를 2선으로 물러나게 하는 선대위라면 동의할 수 없고 받아들일 수 없다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

오 시장의 공천 참여 여부에 대해서는 여전히 유력 후보라는 점을 강조했다. 박 수석대변인은 "당 입장에서 오 시장이 유력한 서울시장 후보이고 당의 중요한 자산이라는 점에는 변함이 없다"며 "다양한 채널을 통해 목소리를 듣고 있는 것으로 알고 있다"고 말했다.

그는 당 지도부와 오 시장의 면담 가능성에 대해 "가능성을 열려있다"면서도 "당에 다른 후보도 있는 상황에서 특정인을 위한 편의를 제공하거나 후보에게 끌려다니는 모습을 보이는 것이 공천 공정성의 핵심과 맞는지에 대한 의문이 있다"고 설명했다.

당 윤리위원회 거취 문제와 관련해서는 위원장 사퇴 가능성을 일축했다. 박 수석대변인은 "윤리위는 당의 독립기구로 독자적으로 판단해야 하는 기구"라며 "의사결정이 내려질 때마다 정치적 이해관계가 다른 쪽에서 문제를 제기해 그때마다 윤리위원장 사퇴가 반복된다면 당 기강을 세우기 어렵다"고 말했다.

이어 "그런 차원에서도 윤리위원장 사퇴 논의는 없다"며 "위원장 사퇴를 받아들이지 않는다는 입장"이라고 강조했다.

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