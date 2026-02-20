오세훈 "장동혁 '尹 1심 불복' 깊은 우려…무죄추정, 면책특권 아냐"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 20일 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해 "깊은 우려를 금할 수 없다"고 비판했다.

이날 장 대표는 기자회견을 통해 윤석열 전 대통령이 내란우두머리 혐의 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련, "논리적 근거가 부족하다"며 사실상 선고에 불복하는 취지로 발언했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 10일 오전 서울 중구 서울시청 대회의실에서 개최된 '2026년 출입기자단 신년 간담회'에 참석해 텀블러로 물을 마시고 있다. 2026.02.09

오 시장은 이날 페이스북에 글을 올려 "국민의힘은 특정 개인의 정치적 노선 위에 세워진 정당이 아니다. 대한민국 산업화와 민주화를 함께 이끌어 온 공당이며, 자유와 책임의 가치를 지켜온 보수의 중심"이라며 "학계 일부의 주장을 당 전체의 공식 입장처럼 말하는 것은 온당치 않다"고 말했다.

장 대표가 '무죄추정 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다'고 한 것에 대해 오 시장은 "무죄추정 원칙이 정치적 면책 특권이 될 수도 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "법적 판단과 별개로 국민 앞에 책임지는 자세는 정치의 몫"이라며 "결과에 책임지는 태도, 그것이 보수 정치의 본령"이라고 했다.

오 시장은 또 "그동안 여러 차례 사과와 절연을 이야기해 왔다고 하지만 국민이 체감할 만한 변화가 있었는지 냉정히 돌아봐야 한다"며 "절연이 아니라 또 다른 결집을 선언하는 모습으로 비치지는 않았는지 성찰해야 한다"고 강조했다.

그는 "넓지 못한 보수는 결코 공동체를 지키고 책임질 기회를 얻을 수 없다"며 "'윤어게인'이라는 구호에 머무르는 정치로는 중도와 미래세대를 설득할 수 없다"고 재차 말했다.

이 "지금 필요한 것은 계파적 충성 경쟁이 아니라 책임의 경쟁"이라며 "누가 더 강하게 싸우느냐가 아니라, 누가 더 크게 대한민국을 생각하느냐의 문제다. 보수가 길을 잃으면 대한민국의 중심축이 무너진다"고 했다.

오 시장은 "보수가 다시 정상의 자리로 돌아올 수 있도록 책임 있는 목소리를 모으겠다"며 "분열이 아니라 재건의 길을 찾겠다. 과거의 구호가 아니라 미래의 비전으로 나아가겠다"고 강조했다.

