신한은행, 달리기와 금융 결합 '신한 20+ 뛰어요' 27일부터 리뉴얼 오픈

매일 1km 이상 달리는 고객에게 기록 따라 '러닝 캐시' 제공

개인별 맞춤형 러닝 리포트 제공, 러닝과 금융 미션으로 리워드 적립

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 20일 달리기와 금융을 결합한 러닝 챌린지 프로그램 '신한 20+ 뛰어요'의 리뉴얼 오픈을 27일부터 진행한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 20일 달리기와 금융을 결합한 러닝 챌린지 프로그램 '신한 20+ 뛰어요'의 리뉴얼 오픈을 27일부터 진행한다고 발표했다. [사진=신한은행]2026.02.20 dedanhi@newspim.com

'신한 20+ 뛰어요'는 만 18세 이상의 고객이 '신한 SOL뱅크' 앱을 통해 참여할 수 있는 서비스로, 매일 1km 이상 달리는 고객에게 기록에 따라 '러닝 캐시'를 제공하는 것이 특징이다. 지난해 출시 후 한 달 만에 가입자 수가 30만 명을 넘는 등 높은 고객 참여율을 보이고 있다.

이번 리뉴얼은 고객 피드백을 반영해 러닝 경험과 혜택을 강화하는 방향으로 진행됐다. 기존 삼성헬스와 애플 피트니스 외에도 '가민 커넥트'와 'Nike Run Club' 앱의 러닝 데이터를 연동할 수 있도록 해, 개인별 맞춤형 러닝 리포트를 제공한다. 새롭게 포함된 기능으로는 러닝과 금융 미션을 수행하며 리워드를 적립할 수 있는 옵션이 추가됐다.

신한은행은 3월 중 추가 서비스 업데이트를 계획하고 있으며, 이를 통해 고객은 적립한 리워드를 원하는 경품으로 교환하거나 응모할 수 있는 페이지와 러닝 크루(커뮤니티) 기능을 활용해 볼 수 있다. 이를 통해 고객은 미션 수행 과정에서 성취감을 느끼고 다양한 혜택을 누릴 수 있게 된다.

또한 리뉴얼 오픈을 기념한 이벤트도 진행된다. 신규 가입 고객 3360명을 추첨해 ▲가민 스마트 워치(10명) ▲신세계 상품권 20만원(50명) ▲올리브영 기프트카드 3만원(300명) ▲11번가 5천원 할인쿠폰(3000명)을 증정한다. 참여 고객 전원에게는 러닝 캐시를 2배로 적립해 주며, 리뉴얼 오픈의 사전 알림 신청 시 최대 마이신한포인트 600포인트를 지급할 예정이다.

신한은행 관계자는 "이번 리뉴얼로 고객이 러닝과 금융을 동시에 즐기며 건강 관리와 각종 혜택을 누릴 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 고객이 적극 참여할 수 있는 금융 경험을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com