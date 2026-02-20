심평원표 노인 일자리 'G-care 매니저', 원주시 공식 사업으로 결실

임직원 성금으로 시작…발대식 개최
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 건강보험심사평가원(심평원) 임직원의 자발적인 성금으로 시작한 'G-care 매니저(마을건강활동가)' 사업이 올해부터 원주시 공식 사업으로 전격 확대됐다.
심평원은 20일 강원도 원주 본원에서 2026년 G-care 매니저 발대식을 개최했다고 밝혔다.
'G-care 매니저'는 강원형 사회적경제 통합돌봄 서비스를 제공하는 돌봄전문가다. 지역사회 내 돌봄이 필요한 대상자의 수요를 분석하고 방문·요양 등 필수 서비스를 연계하는 역할을 수행한다.
심평원은 2022년부터 2025년까지 'G-care 매니저 신노년 역량활용 선도모델사업'을 한국노인인력개발원, 강원지속가능경제지원센터, 위드커뮨협동조합과 함께 추진했다. 총 32명의 G-care 매니저를 양성하는 등 본업 연계형 신노년 일자리 창출 모델의 실효성을 입증해 올해 원주시 사업으로 전격 도입됐다.
심평원은 사업의 안정적 정착을 위해 발대식 개최를 시작으로 ▲G-care 매니저 신노년 역량활용 선도모델사업 지속 운영 ▲노인건강돌봄지도사 자격 취득 지원 ▲원주시 사업 주관기관인 강원의료복지사회적협동조합과 업무협약 체결 등 기관 협력과 제도 안착 기반을 더욱 공고히 할 계획이라고 밝혔다.
김경화 심평원 국민지원실장은 "직원들의 소중한 성금으로 시작된 신노년 일자리 사업이 원주시 사업으로 확대돼 더 많은 어르신에게 양질의 일자리를 제공하고 돌봄 사각지대 해소에 기여하게 되어 매우 뜻깊다"며 "보건의료 전문기관으로서 역량을 활용해 새로운 일자리를 창출하고 국민 삶의 질 향상과 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com