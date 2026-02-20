정부, 우크라이나 군사지원 프로그램 참여 검토 중

"나토와 다양한 방안 협의"...'비살상 무기' 한정
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부가 우크라이나에 대한 북대서양조약기구(NATO·나토)의 군수 지원 프로그램 참여 가능성을 열어 놓고 검토 중이라고 밝혔다.
외교부 당국자는 20일 "정부는 우크라이나 지원과 관련해 나토와 다양한 방안을 지속적으로 협의하고 있다"면서 이같이 밝혔다. 정부가 검토 중인 방안으로는 지난해 7월 신설된 '우크라이나 우선 지원목록'(PURL) 참여가 유력한 것으로 파악됐다.
PURL은 나토 회원국들이 우크라이나가 필요로 하는 미국산 무기를 구매해 지원하는 간접 무기 지원 프로그램으로, 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 동맹국의 안보 기여를 확대하기 위해 제안한 우크라이나 군사지원 방안이다.
PURL에는 대부분의 나토 회원국이 참여하고 있다. 비회원국인 호주와 뉴질랜드가 참여하고 있으며, 일본도 조만간 합류할 것으로 알려져 있다. 한국과 일본·호주·뉴질랜드는 나토와 파트너 관계인 인도·태평양 4개국(IP4)에 속한다.
정부는 PURL 참여에 대해 아직 결정되지 않았다는 입장이다. 또 참여하더라도 비살상 장비에 한정해 지원하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 한국은 2022년 우크라이나 전쟁이 발발 이후 지금까지 '살상무기 지원 불가' 원칙을 유지하고 있다.
