DB손보, 지난해 순이익 1조5349억원…전년 대비 13.4% 감소

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 지난해 연결 기준 당기순이익이 1조5349억원으로 전년 대비 13.4% 감소했다고 20일 밝혔다.
같은 기간 매출은 20조663억원으로 6.6% 증가했지만, 영업이익은 2조1136억원으로 10.5% 줄었다. 보험손익이 크게 감소한 영향이다.
보험손익은 전년 대비 36% 감소한 1조359억원을 기록했다. 반면 투자손익은 대체투자 확대와 주식 평가이익 증가 등에 힘입어 44.9% 늘어난 1조777억원으로 집계됐다.
사업별로 보면 장기보험 손익은 1조758억원으로 전년 대비 20.1% 감소했다. 자동차보험은 547억원 적자로 전환했고, 일반보험 손익은 149억원으로 85.8% 급감했다.
연말 기준 원수보험료 기준 CSM(서비스계약마진) 잔액은 12조2000억원으로 전년 말 대비 265억원 줄었다. 건전성 지표인 지급여력(K-ICS) 비율은 연결 기준 217.9%로 전분기 대비 8.6%포인트 하락했다.
다만 주주환원은 확대됐다. 주당배당금은 7600원으로 전년 대비 12% 증가했으며, 배당성향은 30%로 높였다.
DB손보 관계자는 "장기위험 손해율 상승 등 손해율 악화로 보험손익이 감소했다"며 "의료파업 종료 이후 의료 이용량 증가와 보험금 예실차 확대, 국내외 대형 사고 영향이 반영됐다"고 설명했다.
yunyun@newspim.com