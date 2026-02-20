정유선, 대전 동구청장 예비후보 등록…"생활행정으로 변화 이끌 것"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 정유선 전국소상공인연합회 부위원장이 20일 더불어민주당 대전 동구청장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.
정유선 예비후보는 이날 관할 선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록 절차를 완료한 뒤 지역 현장을 돌며 주민들의 목소리를 듣는 일정으로 첫 공식 행보를 시작했다.
정 예비후보는 "지금 동구에는 보여주기식 행정이 아니라 주민의 삶을 실제로 바꾸는 생활행정이 필요하다"며 "복잡한 것은 줄이고 꼭 필요한 것은 키우는 행정을 통해 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.
이어 "지역 경제 활성화와 주거환경 개선, 교통·주차 문제 해결 등 주민들이 일상에서 바로 느낄 수 있는 과제부터 하나씩 풀어가겠다"고 강조했다.
정유선 예비후보는 주요 공약 과제로 ▲소상공인·자영업자 지원 강화 ▲원도심 활성화와 정주환경 개선 ▲생활 밀착형 교통·주차 대책 ▲돌봄과 안전 중심의 복지체계 구축 등을 제시했다.
그는 "현장을 가장 잘 아는 구청장이 되겠다"며 "주민과 함께 정책을 만들고 약속은 반드시 지키는 책임 행정을 실현하겠다"고 말했다.
한편 첫 여성 동구청장을 목표로 출마한 정유선 예비후보는 소상공인 정책과 지역경제 분야에서 활동해 온 현장 중심 인사로, 이번 선거에서 '동구의 새로운 변화와 세대교체'를 내걸고 주민 밀착형 선거운동을 이어갈 계획이다.
