경북도의회, '일본 외무상 독도 영유권 망언' 강력 규탄

20일 성명 "미래지향적 한일 관계 개선 동참" 촉구

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 모테기 도시미쓰 일본 외무상의 '일본국회 독도 영유권 주장' 망언에 대해 경북도의회가 20일 성명을 내고 강력한 항의와 함께 "독도는 대한민국의 고유 영토"임을 거듭 천명했다.

이번 경북도의회의 항의 성명은 최근 윤석열 대통령의 일본 방문을 계기로 한일 양국 정상이 상호 존중과 미래지향적 관계 복원에 공감대를 형성한 직후 나온 것이어서 엄중한 의미를 지닌다.

경상북도의회 임시회 모습.[사진=뉴스핌DB]2026.02.20 nulcheon@newspim.com

특히 다카이치 사나에 총리가 한일 관계의 우호와 협력 필요성을 언급해 온 상황에서, 일본 외무상의 독도 영유권 주장은 한일 간 신뢰 회복 노력에 정면으로 배치되는 도발적 행위로 평가된다.

경북도의회는 성명에서 "일본 정부는 독도 영유권 주장을 즉각 철회하고, 일본 외무상은 대한민국 국민과 역사 앞에 사죄하라"고 촉구했다. 또 "일본 정부는 국제사회를 기만하는 독도 영유권 주장을 포기하고, 과거를 반성하며 올바른 역사 인식을 통해 미래지향적 한일 관계 개선에 동참할 것"을 요구했다.

박성만 의장은 "협력을 말하면서도 독도 영유권을 주장하는 일본 정부의 이중적 태도는 결코 용납될 수 없다"며 "이번 망언은 한일 간 신뢰 회복에 찬물을 끼얹는 행위로 국제사회로부터도 비판받아 마땅하다"고 밝혔다.

박 의장은 또 "이는 역사적 사실을 왜곡하고 과거 침략의 책임을 회피하려는 왜곡된 역사관의 연장선"이라고 지적했다.

연규식 경북도의회 독도수호특별위원회 위원장은 "왜곡된 주장 위에 한일 관계의 미래를 세울 수는 없다"며 "일본 정부가 진정으로 우호와 협력을 원한다면 독도에 대한 부당한 영유권 주장부터 즉각 철회해야 한다"고 강조했다.

연 위원장은 "경북도의회는 독도 수호를 위해 단호히 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.

