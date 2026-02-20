국무조정실 "반려동물 정책 담당 부처 다음달 확정"

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 국무조정실은 20일 반려동물 정책을 담당하는 부처가 다음 달 간담회와 태스크포스(TF) 회의 등을 거쳐 확정될 예정이라고 밝혔다.
국조실은 이날 오후 보도설명자료에서 "반려동물에 대한 관리를 어느 기관에서 담당해야 하는지 국민의 의사를 확인하고 검토해 보고하라는 대통령 지시에 따라 관계부처가 참여하는 사회적 논의를 진행 중"이라며 이같이 전했다.
앞서 이재명 대통령은 작년 말 농림축산식품부와 성평등가족부 업무보고에서 반려동물 보호 지원 등 사무 담당 부처를 어디로 할지 논의해야 한다고 언급한 바 있다.
국조실은 이 대통령의 이같은 지시 이후에도 부처 이관 논의가 2개월 넘게 진행되지 않았다. 부처들이 소극적 태도를 보였다는 지적에 대해서는 "특정부처가 반려동물 관련 업무를 맡지 않으려 한다는 것은 사실이 아니며, 국무조정실 주도로 반려동물 양육가구 확대에 맞는 관리체계와 부처 역할에 대해 검토하고 있다"고 해명했다.
이어 "대통령 지시 이후 국조실은 동물보호단체 및 관련 부처 등과 실무회의를 진행했다"며 "반려동물 양육가구 확대에 맞는 관리체계와 부처의 역할에 대해 검토하고 있다"며 덧붙였다.
