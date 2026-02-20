[AI 부동산 투데이] 기지개 켜는 봄 분양 시장…2월 중견사 공급 물량 3배 '껑충'

2월 셋째 주 전국 아파트 매매·전세가 동반 상승

정부, 건설현장 안전관리계획서 대폭 수술

이달 중견사 신규 공급 4762가구…전월比 337% ↑

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 2월 20일 건설·부동산 업계에선 봄 이사철을 앞두고 꿈틀대는 주택 시장의 변화와 행정 문턱을 낮춘 정부의 현장 규제 완화 행보에 주목했습니다. 전반적인 집값 상승세 속에서도 오름폭이 조절되며 관망세가 감지되는 가운데, 불필요한 서류 부담을 덜어낸 건설사들이 연초부터 적극적인 공급 채비에 나서며 시장의 온도를 서서히 끌어올리는 모습입니다.

◆ 전국 아파트 매매·전세 동반 상승…상승폭은 소폭 둔화

한국부동산원이 발표한 '2월 3주차 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국 아파트 매매가격과 전세가격이 모두 상승세를 이어갔습니다. 전국 아파트 매매가는 0.06%, 전세가는 0.07% 올랐습니다. 권역별 매매가를 살펴보면 수도권(0.14%), 서울(0.23%), 지방(0.02%) 등 주요 지역에서 일제히 상승했습니다.

전세 역시 매물 부족 현상이 지속되며 오름세를 보였습니다. 특히 서울은 성동구(0.34%), 마포구(0.27%), 관악구(0.49%), 동작구(0.38%) 등 역세권과 대단지, 재건축 추진 단지를 중심으로 실수요가 유입되며 상승 거래가 뚜렷하게 지속되고 있습니다. 전국적인 우상향 흐름 속에서도 전주 대비 전체적인 상승폭은 점진적으로 둔화하며 소폭 조정되는 양상을 나타냈습니다.

◆ 건설현장 '안전관리계획서' 대폭 간소화…"현장 중심 개편"

국토교통부와 국토안전관리원은 건설현장의 오랜 골칫거리였던 과도한 행정 부담을 줄이고 실질적인 사고 예방을 강화하기 위해 제도를 새롭게 개편했습니다. 국토부는 '건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼'을 전면 개정해 시행에 돌입했습니다.

기존 안전관리계획서는 착공 전 승인을 받기 위해 수천쪽에 달하는 방대한 서류를 형식적으로 작성해야 하는 등 현장에 큰 불편을 초래했다는 평가를 받았습니다. 이번 매뉴얼 개정을 통해 불필요하고 형식적인 서류 작업은 대폭 축소되는 반면, 사고 취약 공종에 대한 현장 중심의 실질적 안전 대책은 한층 강화될 전망입니다. 업계는 이번 조치가 현장 근로자들의 안전 확보는 물론, 업무 효율성 제고와 부실 공사 방지에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

◆ 이달 중견 건설사 신축 분양 쏟아진다…전월 대비 3배 급증

주택 시장의 공급 핵심축인 중견 건설사들이 연초부터 적극적인 공급에 나서며 봄 이사철 분양 시장에 활기를 불어넣고 있습니다. 대한주택건설협회가 집계한 이달 주택 분양 계획에 따르면 전국 7개 사업장에서 총 4762가구가 신규 공급될 예정입니다. 1409가구에 그쳤던 전월 실적 대비 3353가구 늘어난 수치입니다. 전년 동월과 비교해도 3648가구가 늘어나 뚜렷한 공급 확대 기조를 확인시켰습니다.

중견 주택업계는 최근 정부의 공공주택 공급 대책에 적극 협조하겠다는 뜻을 전하기도 했습니다. 침체된 지방 주택 시장의 회생을 위한 정부의 맞춤형 금융 지원 및 제도 개선 등 정책적 뒷받침을 강력히 건의한 셈입니다.

