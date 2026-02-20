뉴욕증시 개장 전 특징주...오픈도어·앱러빈·라이브 네이션↑ VS 블루아울 캐피털·아카마이 테크놀로지스·뉴몬트↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 20일(현지시간) 미국 뉴욕증시 개장 전 프리마켓에서는 기업 실적 발표와 임상 결과, 가이던스 변화 등에 따라 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다.

스마트폰 화면에 비친 오픈도어 애플리케이션 다운로드 화면 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 오픈도어 테크놀로지스(OPEN)

주거용 부동산 거래 플랫폼 오픈도어는 4분기 매출이 7억3600만달러로 LSEG 컨센서스(5억4900만달러)를 크게 웃돌면서 주가가 15% 급등했다. 회사는 1분기 조정 EBITDA 손실을 3000만~3500만달러 범위로 제시했으며, 이는 팩트셋 예상치(3220만달러 손실)와 유사한 수준이다. 경영진은 2026년 말까지 12개월 기준 조정 순이익 흑자 전환을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

◆ 앱러빈(APP)

광고 기술 기업 앱러빈은 블룸버그가 자사 소셜미디어 플랫폼 개발 계획을 보도한 이후 주가가 3% 상승했다.

◆ 라이브 네이션 엔터테인먼트(LYV)

라이브 공연 기획사 라이브 네이션은 4분기 매출 63억1000만달러를 기록해 LSEG 예상치(61억1000만달러)를 상회하며 주가가 2% 상승했다.

◆ 컴포트 시스템스(FIX)

공조(HVAC) 및 전기 설비 서비스 업체 컴포트 시스템스는 4분기 주당순이익(EPS) 9.37달러, 매출 26억5000만달러를 기록해 팩트셋 예상치(EPS 6.75달러·매출 23억4000만달러)를 크게 웃돌면서 주가가 4% 올랐다.

▷ 하락 종목

◆ 그레일(GRAIL)

그레일은 자사 의약품 임상시험이 1차 평가 지표를 충족하지 못하고 3~4기 암 감소에서 통계적으로 유의미한 결과를 보여주지 못했다는 발표 이후 주가가 47% 폭락했다.

◆ 블루 아울 캐피털(OWL)

사모시장 및 대체자산 운용사 블루 아울 캐피털은 일부 운용 펀드의 환매를 영구 중단하기로 하고 14억달러 규모 자산 매각에 나선 여파가 이어지며 전날 5.9% 급락한 데 이어 이날도 약 3% 하락했다.

◆ 아카마이 테크놀로지스(AKAM)

클라우드 기업 아카마이는 1분기 조정 EPS를 1.50~1.67달러로 제시해 LSEG 예상치(1.75달러)를 밑돌면서 시간외 거래에서 약 8% 급락했다.

◆ 코파트(CPRT)

온라인 자동차 경매업체 코파트는 회계연도 2분기 EPS 36센트를 기록해 전년 대비 10% 감소했으며, 팩트셋 예상치(39센트)를 밑돌았다. 매출도 11억2000만달러로 시장 예상치(11억5000만달러)를 하회하며 주가가 12% 하락했다.

◆ 드롭박스(DBX)

드롭박스는 4분기 조정 EPS 68센트로 LSEG 예상치(67센트)를 소폭 상회하고, 매출 6억3600만달러로 컨센서스(6억2900만달러)를 웃돌았지만, 투자자 기대에 미치지 못했다는 평가 속에 주가가 4% 하락했다.

◆ 뉴몬트(NEM)

광산업체 뉴몬트는 조정 EPS 2.52달러로 스트리트 어카운트 예상치(2.04달러)를 상회하고 사상 최대인 73억달러 잉여현금흐름을 발표했지만, 차익 실현 매물에 주가가 3% 하락했다.

◆ 케무어스(CC)

산업·특수 화학업체 케무어스는 4분기 조정 EPS 5센트로 팩트셋 예상치(7센트)를 밑돌았고, 매출 13억3000만달러로 시장 예상치에 부합하는 데 그치면서 주가가 10% 급락했다.

