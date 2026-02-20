주호영 "尹 1심선고 존중...국민의힘 사죄해야"

"재판부 판단 존중할 수 밖에...내란죄 법리는 더 따져봐야"

"절절한 반성 없으면 재출발 못 해"...당 강력한 쇄신 요구

TK 지지율 하락엔..."민주당 이탈 아닌 보수에 대한 채찍질"

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 김용락 기자= 'TK 통합특별시장' 출마를 공식화한 주호영 국회 부의장이 '윤석열 전 대통령의 1심 내란죄 무기징역' 선고 관련 "당 차원의 반성과 대국민 사과"를 촉구했다.

주 부의장은 20일 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 윤 전 대통령의 선고 결과에 대해 "재판부가 많은 증언과 증거를 바탕으로 판단했으니, 법치주의 가치를 존중하는 정당으로서 우리는 존중할 수밖에 없다"며 이같이 말했다.

'TK특별시장' 출마를 공식화한 주호영 국회 부의장[사진=주호영의원실]2026.02.20 nulcheon@newspim.com

판사 출신인 주 부의장은 내란죄 성립 여부에 대해 "목적의 존재 여부는 예민한 문제로, 증거를 더 검토해야 할 법리적 사항"이라고 설명하고 "2심과 3심이 남아있지만, 계엄이 불법이고 반헌법적이었다는 점은 부인할 수 없다"고 지적했다.

주 부의장은 또 당 지도부를 향해 강력한 쇄신을 요구했다.

주 부의장은 "국민이 준 임기를 다 채우지 못하고 정권을 중도에 넘긴 것만으로도 당은 지지자와 국민에게 백배 사죄해야 한다"고 강조했다.

그는 또 과거 노무현 전 대통령 임기 마지막 시기 친노 진영의 '폐족' 선언을 언급하며 "계엄의 잘못을 인정하는 토대 위에서만 당이 새로운 출발을 할 수 있다"며 거듭 '대국민 사과'를 촉구하고 "우리 당은 반성이 부족했기 때문에 국민이 기회를 주지 않는다"고 진단했다.

장동혁 당 대표의 향후 메시지에 대해서는 "'절연'이라는 표현이 매정하게 들리겠지만, 과거의 잘못된 행태와 결별하는 수준의 확실한 '전환'이 선행되어야 한다"고 말했다.

대구·경북 지역의 정당 지지율 하락세에 대해서도 그는 비판적인 시각을 보였다.

주 부의장은 "민주당의 폭주 속에서 힘을 합치는 것이 아니라 내부에서 싸우기만 하니 지지자들이 실망하고 있다"며 이는 '보수 정당에 대한 강한 채찍질'이라고 덧붙였다.

배현진 의원 징계 등 당내 갈등에 대해서는 "절차를 존중하되 정치적 갈등을 피해야 한다"고 조언했다.

