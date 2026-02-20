與김현정, '尹절연 거부' 장동혁에 "제2 내란…정당 파산해야"

張 "1심은 무죄로 추정해야"

"전 국민 정신적 충격 가한 테러"

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 김현정 더불어민주당 원내대변인이 20일 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령과 사실상 절연하지 않겠다는 입장을 밝힌 데 대해 "명백한 테러"라고 말했다.

김 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서 "이는 12·3 내란에 이은 '제2의 내란'이자 '전 국민을 상대로 정신적 충격을 가한 테러'"라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김현정 의원. 2025.11.13 yooksa@newspim.com

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 '윤 전 대통령의 계엄이 국회 활동을 마비시키려는 목적의 폭동으로 내란에 해당한다'는 1심 판결을 정면으로 반박했다. 전날 윤 전 대통령은 내란우두머리 혐의로 무기징역을 선고 받았다.

판사 출신인 장 대표는 "판결문 곳곳에 논리적 허점들"이 있다며 윤 전 대통령에 대한 판결이 1심에 해당하는 만큼 무죄로 추정해야 한다고 주장했다. 윤 전 대통령과의 절연 요구에는 "분열의 씨앗", "절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 것"이라고 반박했다.

김 원내대변인은 "장동혁 대표는 윤어게인 세력에 가스라이팅 당한 것이 분명하다"며 "그들 용어에 따르면 계몽 당한 것이고 여전히 그 미몽(迷夢)에서 벗어나지 못하고 있다"고 지적했다.

이어 "국민들이 '국민의힘에 요구하는 것은 유능함'이라 주장하지만, 국민들이 국민의힘에 요구하는 건 '정당 해산'일 것"이라며 "국민의힘은 오늘부로 사실상 '제2의 내란'을 선택했고, 장동혁 대표가 직접 파산 선고를 내렸다"고 덧붙였다.

김 원내대변인은 "이제 국민과 국회가 할 일은 더 명확해졌다"며 "제2의 전두환, 제2의 윤석열이라는 반역의 불씨를 계속 남기는 일이 없도록 대법관 증원, 법 왜곡죄 신설, 재판소원제 도입 등 사법개혁을 확실히 완수하는 것"이라고 강조했다.

