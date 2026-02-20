조현범 회장, 한국앤컴퍼니 사내이사 사임…"가족 문제로 이사회 부담 없게"

"회사 성장 위한 고민과 역할은 변함없어"
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니는 조현범 회장이 사내이사 사임을 결정했다고 20일 밝혔다.
한국앤컴퍼니 관계자는 "조 회장이 사내이사 사임을 결정한 것은 이사회 중심으로 운영되는 회사에 불필요한 부담을 주지 않기 위한 결단"이라며 "최근 가족 간 문제가 이사회 운영 문제로 비화돼 이사회의 독립성과 순수성이 훼손되는 상황이 발생하고 있다"고 밝혔다.
이어 "조 회장은 절차적 논란으로 회사 전체가 소모전에 빠지는 상황을 방지하고 경영진과 이사회가 본연의 의사결정과 사업 실행에 집중할 수 있도록 사내이사 사임을 결정했다"고 설명했다.
지난해 5월 횡령·배임 혐의로 구속된 이후 옥중 경영을 이어왔던 조 회장이 사임한 배경에는 조 회장의 형인 조현식 전 한국앤컴퍼니 고문과의 갈등이 있다.
앞서 한국앤컴퍼니 주주연대는 조 회장이 구속기간 거액의 보수를 수령했다며 조 회장이 회사에 약 50억원을 배상해야 한다는 취지의 주주대표소송을 제기한 바 있다. 해당 주주연대에는 과거 조 회장과 지분 다툼을 벌였던 형 조현식 전 한국앤컴퍼니 고문이 참여하고 있는 것으로 전해졌다.
조 전 고문은 2023년 사모펀드 MBK파트너스와 손잡고 한국앤컴퍼니 주식 공개 매수에 나섰지만 조 회장은 조양래 명예회장의 지원을 받아 경영권을 지켜냈다.
한국앤컴퍼니 관계자는 "조현범 회장이 이사직을 사임하더라도 회사의 지속 성장과 미래 경쟁력 강화를 위한 고민과 역할은 변함없이 이어갈 계획"이라고 덧붙였다.
