'2월 마지막 주말' 대구·경북 최고 19도...동해안·내륙 건조 '산불주의'

경북동해안·북동산지, 순간풍속 초속 20m 강풍...'강풍특보' 예보

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '건조특보'가 발효된 경북동해안과 남·서부내륙, 대구를 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다.

또 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있겠다. 산불과 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

대구와 경북의 21일 낮 기온이 18~19도까지 오르면서 얼음(강, 호수, 저수지, 하천 등)이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니, 안전사고에 각별히 유의해야 한다.[사진=경북소방본부] 2026.02.20 nulcheon@newspim.com

특히 21일 오후부터 경북해안 지역과 경북북동산지를 중심으로 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 안팎(산지 90km/h(25m/s) 안팎)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠다.

기상청은 강풍으로 인한 간판, 비닐하우스 등 실외 설치 시설물 점검을 철저히 하고 현수막, 나뭇가지 등 낙하물과 쓰러지거나 부러진 나무에 의한 피해가 우려되니, 보행자와 교통 안전에 각별히 유의할 것을 당부했다.

또 항공기 운항에 차질이 있을 수 있으니, 공항 이용객들은 사전에 운항정보를 확인할 것을 주문했다.

대구와 경북의 21일 기온은 -5도~19도 분포를 보이며 낮과 밤의 기온차가 크므로 건강관리에 각별히 주의해야 한다.

또 낮 동안 기온이 오르면서 얼음(강, 호수, 저수지, 하천 등)이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니, 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

대구와 경북 주요지역의 이날 아침기온은 대구 1도, 경북 의성·청송 -5도, 봉화·안동-4도, 상주·구미 -2도, 영덕·영천 3도, 울진은 5도 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 19도, 경북 봉화 15도, 안동·영주·울진 18도, 의성·문경·포항 19도, 상주는 20도로 관측됐다.

