SK온, 희망퇴직·무급휴직 시행…'전기차 캐즘' 대응

위로금 최대 30개월분 지급
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK온이 희망퇴직과 자기계발 휴직을 포함한 '넥스트 챕터' 지원 프로그램을 시행한다. 전기차 수요 둔화에 따른 경영 효율화 조치로 해석된다.
20일 배터리업계에 따르면 SK온은 이날 오후 사내에 희망퇴직과 자기계발 휴직을 포함한 '넥스트 챕터' 지원 프로그램을 공지했다.
희망퇴직은 2025년 1월 1일 이전 입사자를 대상으로 한다. 위로금은 근속 기간과 연령에 따라 월급여 6개월분에서 최대 30개월분까지 지급한다. 2026년 2학기 자녀 학자금도 지원한다.
자기계발 휴직도 같은 기준의 입사자를 대상으로 한다. 최장 2년간 무급 휴직을 허용한다. 직무 관련 학위 과정에 진학하면 2년간 학비의 50%를 지원한다. 학위를 취득하고 복직하면 잔여 50%도 지급한다. 휴직 기간 역량 강화를 지원한다.
SK온 관계자는 "전기차 캐즘으로 사업 성장세가 둔화된 상황에서 경영 효율을 높이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 조치"라며 "자기계발로 역량을 키울 수 있는 기회를 넓히고, 새로운 선택을 원하는 구성원에게는 최선의 지원을 하겠다"고 말했다.
