정부, 日 '독도 일본 땅' 주장에 "강력 항의...즉각 철회하라"

日 외무상 외교연설 13년째 '독도 영유권' 주장

외교부 대변인 비판 성명...日 총괄공사 초치

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 =정부는 20일 일본 외무상이 국회 외교연설에서 독도 영유권 주장을 되풀이한 것에 대해 외교부 대변인 명의의 비판 성명을 내고 주한 일본대사관 관계자를 초치해 항의했다.

정부는 이날 박일 외교부 대변인 성명에서 "일본 정부가 외무대신의 국회 외교연설을 통해 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의하며, 이를 즉각 철회할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 청사사진기자단 =모테기 도시미쓰 일본 외무대신이 지난해 10월 30일 오전 경북 경주시 소노캄 경주 그랜드볼룸에서 열린 2025 APEC 외교통상합동각료회의 개회식에 참석하고 있다.2025.10.30 photo@newspim.com

성명은 이어 "정부는 일본 정부의 부당한 주장이 독도에 대한 우리의 주권에 아무런 영향도 미치지 못한다는 것을 재차 분명히 하며, 일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것임을 다시 한번 밝힌다"고 강조했다.

정부는 또 "일본 정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 부당한 주장을 반복하는 것이 미래지향적 한·일 관계 구축에 어떠한 도움도 되지 않는다는 점을 분명히 자각해야 할 것"이라고 밝혔다.

외교부는 이날 오후 마츠오 히로타카 주한 일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 초치해 독도 영유권 주장 발언에 대한 항의의 뜻을 전달했다. 마츠오 공사는 외교부에 들어서면서 일본의 독도 영유권 주장 배경을 묻는 기자들의 질문에 답하지 않았다.

앞서 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 일본 외무상은 이날 열린 국회 외교연설에서 "시마네현 다케시마(일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰 봐도, 국제법상으로도 일본 고유의 영토"라며 "의연하게 대응할 것"이라고 말했다.

일본은 2014년 기시다 후미오(岸田文雄) 당시 외무상이 외교연설에서 "일본 고유의 영토인 시마네현 다케시마"라고 발언한 이후 지금까지 13년째 외교연설에서 독도 영유권을 주장하고 있다.

