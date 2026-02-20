에스팀, 공모가 8500원 확정…기관 경쟁률 1335대 1

내달 6일 코스닥 상장 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에스팀은 국내외 기관투자자를 대상으로 한 수요예측 결과 공모가를 희망밴드 상단인 8500원으로 확정했다고 20일 밝혔다.
수요예측은 지난 9일부터 13일까지 진행됐으며 국내외 2263개 기관이 참여해 경쟁률 1335대 1을 기록했다. 전체 참여 기관의 99.9%(가격 미제시 포함)가 공모밴드 상단 이상의 가격을 제시했다.
이번 공모로 조달하는 금액은 약 153억원이다. 상장 후 시가총액은 약 738억원 수준으로 예상된다.
에스팀은 브랜드 아이덴티티 제고와 리브랜딩을 위한 콘텐츠 제작 전 과정을 수행하는 브랜딩 콘텐츠 전문 기업이다. 글로벌 럭셔리 브랜드를 비롯해 패션·뷰티·엔터테인먼트 분야 기업들과 연간 2000건의 콘텐츠 프로젝트를 진행하고 있다.
회사는 지난 2023년 자체 수익형 콘텐츠 IP '캣워크페스타'를 개최했다. 캣워크페스타는 K-패션과 K-컬처를 결합한 복합 콘텐츠 행사다.
에스팀은 이를 기반으로 브랜드 인큐베이팅 사업을 확대하고 있다. 현재 매니지먼트 계약을 체결한 브랜드는 10개이며 별도로 2개 브랜드에 투자하고 있다.
이번 상장으로 확보한 자금은 ▲국내 디자이너 브랜드 인큐베이팅 투자 확대 ▲플래그십 스토어 설립 ▲캣워크페스타 해외 진출 및 뉴욕 지사 설립 등에 사용할 계획이다.
일반투자자 대상 청약은 이달 23일부터 24일까지 진행된다. 코스닥 상장 예정일은 오는 3월 6일이다.
