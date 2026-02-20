삼성생명, 지난해 순이익 2조3028억원...전년비 9.3% 증가

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 지난해 순이익이 2조 3028억원으로 전년 동기 대비 9.3% 증가했다고 20일 밝혔다.
같은 기간 보험손익은 계약서비스마진(CSM) 손익 확대 및 예실차 축소 영향으로 9750억원을 달성했고 투자손익은 자산·부채관리(ALM) 원칙 아래 안정적인 투자손익 시현으로 2조 220억원을 기록했다.
지난해 말 CSM은 13조2000억원으로 전년 동기 대비 3000억원이 증가했다. 특히 고수익 건강상품 판매 확대에 힘입어 신계약 CSM 3조 595억원을 달성했다.
자기자본은 64조 8000억원으로 연초 대비 26조 7000억원이 증가했다. 삼성전자 등 주가 상승에 따른 금융자산 평가손익이 21조4000억원이 확대된 영향이다.
또한 순수건강형 상품 및 비가격 경쟁력 제고를 통한 건강 시장 지배력 강화로 건강 CSM 2조 3010억원을 달성하며 장래 손익 기반을 확보했다.
전속 설계사는 약 4만3000명 수준으로 연시 보다 5000명 이상 순증해 업계 최고 규모의 채널 경쟁력을 확보하고 있다. 전속채널은 전체 신계약 CSM의 85.4%를 창출하고 있다.
운용자산은 247조원, 자본건전성을 가늠할 수 있는 K-ICS 비율은 198%를 예상하며 업계 최고 수준을 유지했다.
yunyun@newspim.com