라인게임즈, 자체 개발 신작 PC 타이틀 '햄스터 톡' 공개

데모 버전 공개...24일 시작되는 스팀 넥스트 페스트 참가

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 라인게임즈는 20일 자체 개발 신작 PC 타이틀 '햄스터 톡(Hamster Talk)'을 최초로 공개하고 데모 버전을 다운로드할 수 있는 공식 스팀(Steam) 페이지를 오픈했다.

'햄스터 톡'은 방치형 소셜 시뮬레이션 장르 PC 패키지 타이틀로 기존의 일반적 게임 플레이 방식과 달리 '방치형'이라는 장르 특성에 걸맞는 플레이 방식을 적용한 게임이다.

라인게임즈는 20일 자체 개발 신작 PC 타이틀 '햄스터 톡(Hamster Talk)'을 최초로 공개하고 데모 버전을 다운로드할 수 있는 공식 스팀(Steam) 페이지를 오픈했다. [사진= 라인게임즈]

게임의 가장 큰 특징은 플레이 시작 이후에도 일상과 업무를 이어갈 수 있는 점이다. 이용자는 PC 화면 한켠에서 움직이는 귀여운 햄스터들과 가볍게 놀이를 즐기고 서로 상호작용하며 유대감을 쌓을 수 있다.

또한 햄스터를 터치하거나 먹이를 주고 청소하는 등 직접적인 플레이를 수행할 수 있으며 햄스터가 사는 마을을 이용자 취향에 따라 꾸미고 장식하는 것도 가능하다.

전 세계 이용자들이 모이는 광장을 통해 실시간으로 소통하고 친구를 사귈 수 있는 소셜 플레이 경험도 제공한다.

'햄스터 톡'은 데모 버전 공개를 시작으로 오는 24일 03시부터 3월 3일 03시(한국 시간)까지 온라인으로 개최되는 '스팀 넥스트 페스트(Steam Next Fest)'에 참가한다. 이후 올해 상반기 중 스팀(Steam)을 통해 정식 발매할 계획이다.

발매 버전에는 이번 데모에 포함되지 않은 생산 콘텐츠 및 친구 타운 놀러가기 기능이 추가된다. 이를 통해 작물 재배와 아이템 제작으로 점차 햄스터 마을을 성장시켜 나갈 수 있으며 서로 함께하는 즐거움도 느낄 수 있다.

'햄스터 톡'에 대한 보다 자세한 게임 정보 및 주요 일정 등에 관한 내용은 공식 스팀 페이지를 통해 확인할 수 있다.

origin@newspim.com