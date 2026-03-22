한동훈 "국민의힘, 숙청·징계 전문 정당 돼버려…보수 정치 재건해야"

"우리가 사랑하던 정통의 보수 정당이 왜 이렇게 부끄러운 정당이 됐나"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표는 22일 "우리가 사랑했던 국민의힘은 윤리위원회를 동원해 반대파를 찍어내는 숙청과 징계 전문 정당이 됐다"며 "보수 정치를 재건해야 이재명 정권도 제대로 견제할 수 있다"고 밝혔다.

한 전 대표는 이날 오후 서울 동대문 경동시장을 방문해 "이재명 대통령은 경제의 시장을 이겨 먹으려 들고, 당권파 국민의힘은 민심의 시장을 이겨 먹으려 든다"며 이같이 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

한 전 대표는 "지금 민주당 정권은 유능하지도 정의롭지도 않은데 국민은 보수 정치에 더 크게 실망하고 있다"며 "윤어게인 세력, 국민의힘 당권파라는 사람들이 정치가 해야 할 일을 하지 않고 하고 싶은 일만 해왔기 때문"이라고 주장했다.

이어 "정치인은 쪽팔리지 말아야 한다. 우리가 사랑하던 정통의 보수 정당이 왜 이렇게 부끄러운 정당이 됐나"라며 "해야 할 일을 안 하고 당을 비정상으로 만들면 정권을 제대로 견제할 수 있겠나"라고 반문했다.

그러면서 "우리는 지금 당당하고 정의롭고 유능한 보수의 모습을 회복하는 게 절실하다"며 "그것이 보수 재건의 길이다. 여러분과 제가 그걸 하려는 것"이라고 강조했다.

한 전 대표는 "아직도 윤어게인과 절연 못 하고, 윤어게인과 맞선 사람을 숙청하다 법원에서 개망신을 당해도 누구 하나 책임지고 나서는 사람이 없다"며 "모두 뒤에 숨기만 할 때 저는 앞으로 나서겠다"고 말했다.

jeongwon1026@newspim.com