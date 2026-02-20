한동훈 "장동혁은 윤석열 세력 숙주…보수 재건 위해 끊어내야"

친한계 집단 반발 "내란 옹호 극우정당 선언"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표가 20일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 '윤석열 세력의 숙주'라고 맹비난하며 보수 재건을 위해 장 대표를 끊어내야 한다고 주장했다.
한 전 대표는 이날 자신의 페이스북에서 "윤석열 전 대통령이 내란죄로 무기징역을 선고받은 다음 날, 장동혁 대표가 '우리가 윤석열이다'라고 윤석열 노선을 분명히 했다"며 "보수와 국민의힘이 죽는 길"이라고 비판했다.
이어 "장동혁 대표는 단지 '윤석열 세력의 숙주'일 뿐, 혼자서는 아무것도 아니다"라며 "장동혁은 윤석열 끊으면 보수는 살지만 자기는 죽으니 못끊는 것"이라고 지적했다.
한 전 대표는 "자기만 살려고 당과 보수를 팔아 넘기는 것"이라며 "보수 재건을 위해 장동혁을 끊어내야 한다. 그러지 않으면 보수가 죽는다"고 경고했다.
친한계 인사들도 집단 반발에 나섰다. 김종혁 전 최고위원 "장동혁 대표가 국힘을 사실상 극우 정당으로 만들겠다고 선언했다"며 "보수를 이렇게 궤멸시킨다"라고 강조했다. 한지아 의원도 "우리 당은 내란 옹호 장동혁 대표와 절연해야 한다"라고 했다.
앞서 장 대표는 이날 기자간담회를 갖고 윤 전 대통령 1심 판결에 대해 "아직 1심이다. 무죄추정 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"고 밝혔다.
장 대표는 또 당내 윤 전 대통령과의 절연 요구에 대해 "사과와 절연 주장을 반복하는 것은 분열의 씨앗을 뿌리는 일"이라며 "통의 이름을 이용하거나 통과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기하는 세력과는 단호히 절연해야 한다"고 말하기도 했다.
oneway@newspim.com