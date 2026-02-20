尹 "계엄, 국가 위한 것…좌절 겪게 해 깊이 사과"

"항소 포기 의사 없으며, 공직자 처벌 선처 호소"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자= 윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄과 관련한 1심 선고 이후 언론 공지를 통해 "내 판단과 결단은 오직 국가와 국민을 위한 것이었지만, 결과적으로 좌절과 고난을 겪게 해 드린 데 대해 깊이 사과드린다"며 유감과 사과를 표했다.

윤 전 대통령은 "12·3 비상계엄을 선포한 저의 판단과 결정은 오직 국가와 국민을 위한 것이었다"며 "그 진정성과 목적에 대해서는 지금도 변함이 없다"고 20일 밝혔다.

그는 이번 조치가 "국가를 위한 구국의 결단"이었다고 규정하면서도 "저의 부족함으로 인해 결과적으로 많은 좌절과 고난을 겪게 해 드린 것에 대해 국민 여러분께 깊이 사과드린다"고 말했다.

정치권과 사법부를 겨냥한 강한 비판도 쏟아냈다. 윤 전 대통령은 "구국의 결단을 내란 몰이로 음해하고 정치적 공세를 넘어 반대파의 숙청과 제거의 계기로 삼으려는 세력들은 앞으로도 더욱 기승을 부릴 것"이라며 "사법부는 거짓과 선동의 정치권력을 완벽하게 배척하지는 못했다"고 주장했다.

또 "장기 집권을 위해 여건을 조성하다 의도대로 되지 않아 비상계엄을 선포했다는 특검의 소설과 망상을 받아들이지 않은 것은 그나마 다행"이라면서도 "제 진정성을 인정하면서도, 단순히 군이 국회에 갔기 때문에 내란이라는 논리는 납득하기 어렵다"고 반발했다.

이어 "사법부의 독립을 담보할 수 없고, 법과 양심에 의한 판결을 기대하기 곤란한 상황에서 항소를 통한 법적 다툼이 과연 무슨 의미가 있는지 깊은 회의가 든다"며 "대한민국에 자유 민주주의가 굳건히 서고 법치주의가 바로 서는 날 제 판단과 결단에 대한 재평가를 다시 기대하겠다"고 말했다.

자신보다 동원된 공직자들에 대한 '선처'를 호소하는 대목도 강조했다. 그는 "이제는 저에 대한 사법부의 예정된 결론과 정치 권력의 핍박에 개의치 않는다"면서도 "많은 군인과 경찰들, 공직자들이 수사와 재판을 받으며 어려움을 겪고 있고 그 가족들까지 그 고통에 좌절하는 현실이 너무도 가슴 아프다"고 했다.

또 "수사와 특검, 그리고 2차 특검까지 얼마나 많은 사람들을 숙청하고 국가 안보를 송두리째 무너뜨리려 하는 것이냐"고 비판하며 "더는 민주주의를 훼손하지 말고 국민의 삶을 돌아보길 바란다"고 했다.

윤석열 변호인단은 "본 글은 당사자의 현재 심경을 밝힌 것에 불과하며, 항소를 포기하겠다는 의사를 표명한 것은 아니다"라고 밝혔다.

한편 12·3 비상계엄과 관련해 내란우두머리 혐의로 구속 기소된 윤석열 전 대통령이 19일 1심에서 무기징역을 선고받았다.

