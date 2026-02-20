아톤, 빗썸에 '양자내성암호' 보안 솔루션 공급

양자컴퓨터 시대 투자자 보호 체계 고도화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아톤이 국내 가상자산 거래소 빗썸에 양자내성암호(PQC) 보안 솔루션을 공급한다. 국내 가상자산 거래소 가운데 PQC 솔루션 상용 도입을 결정한 것은 빗썸이 처음이다.
20일 아톤은 지난 11일 서울 강남구 역삼동 빗썸금융타워에서 빗썸과 '양자내성암호(PQC) 보안 솔루션 도입을 위한 기술협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 아톤은 자체 개발한 '퀀텀 세이프(Quantum Safe)' 제품군 기반 PQC 보안 솔루션을 빗썸 거래 서비스 플랫폼에 적용한다. 적용 솔루션은 ▲사용자·기기 인증 '퀀텀 세이프가드(Quantum SafeGuard)' ▲종단간암호화 '퀀텀 세이프라인(Quantum Safe LINE)' ▲가상 키패드 입력 보안 '퀀텀 세이프패드(Quantum SafePAD)' ▲보안매체 '퀀텀 세이프박스(Quantum SafeBOX)' 등이다. 이를 통해 입력, 인증, 전송, 저장 등 보안 전 구간에 PQC를 적용한다.
아톤의 퀀텀 세이프 제품군은 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 선정한 표준 양자내성암호 알고리즘 ML-DSA, ML-KEM을 적용했다. 자체 화이트박스 암호화 기술도 결합했다. 해당 제품은 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 과학기술정보통신부가 주관하는 '국산 양자기술 소부장 보급·활용 지원사업' 공급 제품으로 등록됐다.
양사는 기술협의체를 구성해 빗썸 플랫폼에 맞춘 PQC 보안 체계를 구축하고 고도화를 추진한다. 양자컴퓨터 환경에서 발생할 수 있는 '선수집 후해독(Harvest Now, Decrypt Later)' 위협에 대응하고, 정부 암호체계 전환 정책에도 맞춘다는 계획이다.
금융위원회에 따르면 지난해 상반기 기준 국내 가상자산 거래소 일평균 거래액은 수조원 규모다. 지난 2024년 7월 '가상자산 이용자 보호법'이 시행됐으며, 스테이블코인과 사업자 규제를 포함한 2단계 통합법 논의도 진행되고 있다.
우길수 아톤 대표는 "이번 협약은 아톤의 양자내성암호 인증보안 솔루션이 금융권을 넘어 가상자산 업권까지 확대 적용되는 첫 사례"라며 "양자컴퓨터 시대에 대비한 보안 체계를 구축하겠다"고 말했다.
