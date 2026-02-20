최가온 금빛 질주에 후원사 응원 물결…카스 '스토리형 축하' 전략 눈길

메달 순간 실시간 콘텐츠로 조명…카스, 선수 서사 담은 광고·SNS로 감동 확산

CJ 비비고도 축전 동참…후원 브랜드들, 팀코리아 도전의 순간 함께 기록

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대한민국 스키 역사 100년 만에 터진 올림픽 첫 금메달 소식에 온 국민의 관심이 집중되고 있다. 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 17세 최가온 선수가 역전 드라마로 금메달을 거머쥐자 선수단을 지원해 온 후원 브랜드들도 축하 행렬에 동참했다.

20일 카스에 따르면 2026 동계올림픽 공식 파트너 카스를 비롯해 대한체육회 공식 파트너사 CJ 등은 메달 획득 소식 직후 SNS와 콘텐츠를 통해 선수들의 순간을 함께 기념하며 응원 열기를 더했다.

사진설명=카스 공식 인스타그램 계정이 올라간 최가온 선수 금메달 축전(왼쪽), 2026 동계올림픽 첫번째 메달리스트 김상겸 선수 응원 축전과 선수의 이야기를 조명한 포스팅(오른쪽]

카스는 대한민국 선수들의 메달 소식이 전해질 때마다 공식 소셜 채널을 통해 단순한 축하를 넘어 도전의 스토리를 강조하는 콘텐츠를 선보이고 있다. 대회 초반 스노보드 첫 메달을 안긴 김상겸 선수에 이어 설상 사상 첫 금메달을 획득한 최가온 선수까지 메달 확정과 동시에 축하 메시지와 경기 서사를 담은 게시물을 공개했다. 최가온 선수 게시물에는 "불가능을 가능으로 바꾼 질주가 설상 위에서 기적 같은 서사로 펼쳐졌다"는 문구를 담아 도전 정신을 조명했다.

특히 카스는 김상겸 선수의 은메달 소식에 맞춰 기존 온에어 광고를 경기 장면이 담긴 영상으로 전격 교체하며 주목받았다. 영상은 "은메달인데 안 아쉬워?"라는 자막과 "0.19초" 차이라는 내레이션으로 시작해 선수의 경기 모습과 감사 인사를 담았다. 이어 "또 하나의 잊혀지지 않을 이야기를 만들어 준 김상겸 선수에게 축하합니다. 그리고 감사하다"는 메시지로 마무리되며 메달 색깔보다 선수의 이야기에 초점을 맞췄다. SNS에는 "뉴스보다 빠른 축하 콘텐츠", "선수들의 순간을 함께 기억해줘 고맙다"는 반응이 이어졌다.

대한체육회 공식 파트너사 CJ제일제당도 비비고 공식 SNS를 통해 축하 메시지를 전했다. CJ는 "기록의 소녀, 최가온 선수의 비상은 새로운 역사를 썼다"는 문구와 함께 선수의 올림픽을 향한 다짐을 인용하며 오랜 시간 도전을 지켜봐 온 후원사로서의 응원을 전했다. 후원 브랜드들이 선수들의 순간을 함께 기록하고 공유하며 올림픽 감동을 확산시키는 모습이 이어지고 있다.

