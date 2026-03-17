민경배 복당 후폭풍…대전 민주당 내부서 "경선 배제" 반발

17일 평당원협 "원칙없는 복당, 정치 일관성 없어"

"'영입인재'? 당원 모욕...부정 경선 신고센터 즉시 가동"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 민경배 대전시의원의 더불어민주당 복당을 둘러싼 후폭풍이 국민의힘을 넘어 민주당 내부로 확산되는 양상이다. 복당 직후 당내에서 경선 배제를 요구하는 공개 반발이 터져 나오고 있다.

더불어민주당 대전시당 평당원협의회는 17일 시의회 기자실에서 기자회견을 열고 민경배 의원의 복당을 강하게 비판하며 이번 지방선거 경선 자격 배제를 촉구했다.

더불어민주당 대전시당 평당원협의회가 17일 오전 시의회 기자실에서 기자회견을 진행하고 있다. 2026.03.17 jongwon3454@newspim.com

이들은 "다가오는 지방선거를 앞두고 당의 정체성과 공정성을 흔드는 사안"이라며 "민경배 의원의 원칙 없는 복당과 오만한 태도를 좌시할 수 없다"고 밝혔다.

특히 민 의원의 정치 이력에 대해 문제를 제기했다. 평당원협의회는 "민 의원은 2018년 민주당을 탈당한 뒤 국민의힘 공천으로 당선된 인물"이라며 "불과 지난해 말 다시 탈당해 민주당으로 복당한 것은 정치적 일관성이 부족한 행보"라고 지적했다.

이어 "철학 없는 당적 변경이 지방선거 공천을 위한 수단이라면 당원들은 이를 결코 좌시하지 않을 것"이라며 "민 의원에 대해 이번 지방선거 경선 자격을 즉각 배제해야 한다"고 요구했다.

복당 기자회견에서 민 의원이 자신을 '영입 인재'로 표현한 데 대해서도 반발이 이어졌다. 평당원협의회는 "이는 그동안 당을 지켜온 당원들에 대한 모욕"이라며 강한 불쾌감을 드러냈다.

이와 함께 최근 불거진 당원명부 유출 논란도 언급하며 공정성 문제를 제기했다. 협의회는 "특정 예비후보에게 당원명부가 유출됐다는 의혹은 당의 신뢰를 흔드는 사안"이라며 "명부 관리 체계를 전면 재점검하고 유출 시 엄중히 책임을 물어야 한다"고 주장했다.

또 "부정 경선 감시를 위해 '부정 경선 신고센터'를 즉시 가동하겠다"고 밝혔다.

앞서 민경배 의원은 국민의힘 탈당 후 민주당 복당을 선언하며 6·3 지방선거 출마를 공식화했다. 그러나 경선 감산 등 불리한 조건을 안고 있는 데다 복당 자체를 둘러싼 내부 반발까지 겹치며 정치적 부담이 커지는 모양새다.

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