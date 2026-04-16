쿠빙스, 2026 서울커피엑스포 참가

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 주방가전 브랜드 쿠빙스가 4월 15일부터 18일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 서울커피엑스포'에 참가한다.

[이미지=쿠빙스]

서울커피엑스포는 커피 및 음료 산업 관련 장비와 원재료, 트렌드를 소개하는 전시회다. 올해는 한국국제베이커리페어와 동시 개최돼 음료와 디저트 분야까지 범위가 확대됐다.

쿠빙스는 이번 행사에서 상업용 블렌더와 원액기를 중심으로 카페 운영 효율과 음료 품질 개선에 초점을 맞춘 제품을 선보인다.

주요 전시 제품인 상업용 오토 진공 블렌더 'CB1000'은 블렌딩 전 용기 내부를 진공 상태로 만들어 재료의 산화와 거품 발생을 줄이는 방식이 적용됐다. 이를 통해 음료의 색상과 풍미 유지에 도움을 주는 것이 특징이다.

상업용 원액기 'CS600'은 저속 착즙 방식을 적용해 재료 손실을 줄이고, 넓은 투입구를 통해 원재료를 통째로 사용할 수 있도록 설계됐다. 연속 사용이 가능한 구조로 대량 음료 제조 환경에 적합하도록 구성됐다.

현장에서는 제품 시연과 시음 프로그램이 진행된다. 방문객은 블렌더와 원액기를 활용한 음료를 체험할 수 있으며, 세척제 증정과 포토존 이벤트 등 부대 프로그램도 운영될 예정이다.

쿠빙스는 상업용 제품을 포함한 주방가전 라인업을 해외 시장에 공급해 왔으며, 이번 전시를 통해 국내 카페 운영 환경에 적용 가능한 제품 활용 사례를 제시할 계획이다.

whitss@newspim.com