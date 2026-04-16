폴라리스오피스, 'AI 미토스' 보안 위협 대응 글로벌 솔루션 배치

아틀라시안·네트릭스 협력으로 예방 중심 보안 체계 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 협업 플랫폼 전문기업 폴라리스오피스는 앤트로픽의 AI 모델 '미토스'로 촉발된 사이버 보안 위협에 선제 대응하기 위해 아틀라시안과 네트릭스의 글로벌 보안 솔루션을 전면 배치한다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 미토스는 소프트웨어 구조를 분석해 취약점을 파악하고 공격 코드를 자동으로 생성할 수 있는 모델로, 주요 플랫폼과 통신사를 비롯해 반도체, 금융, 의료 등 전 산업계에서 핵심 기술 자산 유출에 대한 우려가 커지고 있다. 정부가 주요 산업군 기업의 정보보호 최고책임자(CISO)를 긴급 소집할 만큼 상황이 빠르게 전개되면서, 기업 보안 정책의 무게중심도 사후 수습에서 사전 모니터링과 빠른 탐지 중심으로 이동하는 추세다.

특히 폴라리스오피스는 아틀라시안의 '가드 프리미엄'을 활용한 기업 내부 데이터 통제 기능 공급을 확대한다. 가드 프리미엄은 비정상적인 데이터 접근 시도와 내부 권한 오남용을 실시간으로 감지해 정보 유출이 발생하기 이전 단계에서 위협을 차단하는 솔루션이다. 이를 통해 지라, 컨플루언스 등 협업 플랫폼에 저장된 로드맵과 설계 자료의 보호 수준을 높일 수 있다.

폴라리스오피스 로고. [사진=폴라리스오피스]

또한 글로벌 데이터 보안 전문 기업 네트릭스와의 파트너십을 바탕으로 보안관리 서비스(MSP) 사업도 전개하고 있다. 네트릭스의 보안 플랫폼 '1Secure'는 기업 IT 환경 내 잠재 취약점을 상시 모니터링하고 AI 기반 공격 징후를 조기에 포착하는 예방 중심의 보안 운영 환경을 제공한다. MSP 방식으로 서비스를 공급하는 구조는 고객사와의 지속적인 계약 관계를 형성하고 안정적인 반복 수익을 창출한다는 점에서 사업 모델로서의 지속가능성도 높다는 평가다.

폴라리스오피스 관계자는 "산업 전반으로 확산된 '미토스 쇼크'는 설계도 등 핵심 지식재산권 유출에 대비한 선제적 탐지 아키텍처의 필요성을 명확히 보여준다"며, "아틀라시안과 네트릭스 솔루션을 통해 기업고객의 통합 사전 방어 체계를 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

한편 폴라리스그룹은 폴라리스오피스를 필두로 핸디소프트, 폴라리스AI 등 주요 계열사의 기술력을 결합해 보안 신뢰성을 갖춘 AI 업무 인프라를 구축하고 있다. 계열사 간 융합 시너지를 통해 기술 검증과 제품 고도화를 동시에 추진할 수 있는 구조는 외부 R&D 비용을 최소화하면서도 빠른 상용화를 가능하게 하는 핵심 경쟁력이다. 급변하는 사이버 보안 환경 속에서도 기업 고객들이 안심하고 기술 혁신을 이어갈 수 있는 안정적인 사업 환경을 제공한다는 것이 그룹의 방침이다.

nylee54@newspim.com