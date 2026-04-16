복지부, 추경 3461억 상반기 신속 집행…"중동 위기 국민 부담 완화"

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'의료·취약계층 보호' 강화

지방정부에 신속 집행 당부

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 지난 10일 확정된 추가경정예산 3461억원 중 98.7%(3414억원)를 상반기 내 집행해 민생 안정에 속도를 낼 예정이다.

복지부는 16일 '보건복지 중앙-지방 협력회의'를 개최하고 이 같은 내용을 밝혔다.

이번 회의는 중동전쟁 장기화로 인한 고유가·고물가 상황에서 민생 안정을 위해 마련된 추경예산이 국민 생활 현장에서 빠르게 효과를 발휘하기 위해 열렸다. 복지부는 이날 추경 예산의 신속 집행과 이를 위한 지방정부 협조를 요청했다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [자료= 보건복지부·일러스트=제미나이] 2026.04.11 sdk1991@newspim.com

특히 복지부는 이번 추경예산 3461억원 중 98.7%(3414억원)를 상반기 내 집행할 계획이다. 지방정부에 지역 현장에서 그 효과가 체감될 수 있도록 지방비 매칭을 위한 신속한 추경 편성에 적극 나서줄 것을 요청했다.

이번 추경 예산은 저소득층·청년·장애인 등 취약계층의 소득·먹거리·돌봄 등을 집중 지원하고 농어촌 등 취약 지역의 필수의료 공백 해소를 위한 의료 인력 지원에 중점을 뒀다. 총 11개 사업 3461억원 규모다.

이번 협의회에서는 국비 우선 교부를 통해 도움이 필요한 국민을 지체 없이 지원하자는 데 뜻을 같이했다. 긴급복지(131억원)는 4월 중 집행해 저소득 위기가구 요청이 있을 때 관할 지자체에서 즉시 지원이 이루어질 수 있도록 준비할 예정이다.

복지부는 지방비 매칭 등 지방정부 협력이 필요한 그냥드림(21억원), 긴급·일상돌봄(99억원), 의료급여(2828억원) 등 사업은 지방정부에서 신속 편성해 달라고 강조했다. 위기청년 지원, 사회복지시설 돌봄보조인력 지원 등 청년 회복·일자리 지원(83억원), 발달장애인 보호서비스 등 취약계층 사회적 보호 지원(215억원), 의료취약지 진료인력 긴급 지원(34억원) 등 사업은 인력 채용 조기 공고 등을 통해 사업을 차질 없이 수행할 수 있도록 할 예정이다.

이스란 차관은 "국민의 부담을 덜어 드리기 위해 마련된 추경예산이 민생 현장에 바로 투입되기 위해서는 현장에서 지역 사업을 총괄하는 시·도의 역할이 어느 때보다 중요하다"며 "시·도 뿐만 아니라 시·군·구까지 자체 추경 편성 절차를 빠르게 진행해 어려움을 겪고 있는 지역주민분들이 체감하실 수 있도록 사업 진행 상황도 계속 챙겨달라"고 당부했다.

sdk1991@newspim.com