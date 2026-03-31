[추경] 복지부, 저소득층·의료 사각지대 메운다…3263억 투입

그냥드림 코너 전국에서 시행

시니어 의사 180명 규모 배치

계약형 지역필수의사 2배 확대

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 중동전쟁 장기화에 따른 경제적 불확실성 속에서 3263억원을 추가 투입해 저소득층과 청년 등 취약계층의 민생 안정과 의료 공백 해소에 집중 지원한다.

정부는 31일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에서 이 같은 내용이 담긴 '2026년 추가경정예산(안)'이 의결됐다고 밝혔다.

4일 충북 청주시에 위치한 '그냥드림센터'에 나눔 물품이 비치돼 있다. [사진=김기랑 기자] 2026.02.04 rang@newspim.com

복지부는 저소득층 생활 안정 지원을 위해 그냥드림(먹거리 기본보장코너) 코너를 기존 150개에서 300개로 전국 확대한다. 그냥드림사업은 생계가 어려운 국민에게 별도의 신청이나 소득 기준 없이 기본적인 먹거리와 생필품을 신속하게 지원하는 사업이다.

긴급복지와 긴급·일상돌봄 지원도 강화한다. 긴급복지 생계지원은 약 1만6000건을 추가 확보했고 의료급여 지원 대상도 약 5만명 늘려 취약계층 의료안전망을 강화한다.

청년층을 위한 맞춤형 지원도 담겼다. 생활비 부담으로 어려움을 겪는 고립·은둔 청년과 가족돌봄 청년의 자립을 돕는 예산이 증액됐다. 사회복지시설 실무 경험을 제공하는 청년 일경험 지원 인력도 629명 추가 확충해 복지 분야 전문 인력을 양성할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 고려대 의대가 복학 의사를 밝힌 의대생들에 한해 31일 오전까지 등록을 연장해주기로 한것으로 알려진 가운데, 28일 성북구 안암동 고려대학교 의과대학 학생들이 이동하고 있다. 2025.03.28 yym58@newspim.com

지방의료 인프라 붕괴를 막기 위한 대책도 포함됐다. 공중보건의 급감으로 진료 차질을 빚고 있는 보건지소에 간호직 등 진료 인력을 긴급 투입한다. 시니어 의사도 기존 160명에서 180명으로 20명 확대한다. 계약형 지역필수의사도 136명에서 268명으로 132명 확대 배치해 지역 필수 의료의 공백을 메울 예정이다.

복지부는 "오늘 국회에 제출되는 추경안이 국회의 심의·의결을 거쳐 확정될 경우 신속한 집행이 가능하도록 철저히 준비해 어려운 상황에서도 든든한 사회안전매트가 제대로 작동될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com