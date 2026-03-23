복지부·경찰청, 취약계층 신속 발굴 맞손…그냥드림 체계 구축

경찰청, 도움 필요한 주민 안내
정은경 장관 "사회안전매트 구축"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부와 경찰청이 국민에게 생필품 등을 제공하는 '그냥드림' 사업을 통해 취약계층 발굴을 강화한다.
복지부와 경찰청은 23일 오후 3시 '그냥드림' 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 도움이 필요한 국민을 더 신속하게 발굴할 수 있도록 기관 간 협조 체계를 구축한다고 밝혔다.
그냥드림 사업은 생계가 어려운 국민에게 별도의 신청이나 소득 기준 없이 기본적인 먹거리와 생필품을 신속하게 지원하는 사업이다. 현재 전국 68개 시·군·구에서 129개 그냥드림 코너가 운영되고 있다. 취약계층을 위한 최후의 사회안전매트로서 상담·복지 서비스 연계가 함께 이뤄진다.
이번 협약을 통해 경찰청은 현장 활동 과정에서 도움이 필요한 주민이 발견되는 경우 그냥드림 코너 정보를 안내하고 가까운 사업장을 이용할 수 있도록 홍보할 예정이다. 복지부는 현장 접점에서 발견된 긴급한 생계 어려움을 겪는 국민에게 그냥드림 물품이 보다 신속하게 전달될 수 있을 것으로 기대된다고 밝혔다.
정은경 복지부 장관은 "현장에서 주민을 가장 먼저 만날 수 있는 기관과 협력하여 도움이 필요한 국민을 빠르게 발견하고 지원함으로써 튼튼한 사회안전매트를 구축해나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com