먹거리 '그냥드림' 전국 확대 추진…행안부, 시도 부단체장 회의

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 생계가 어려운 국민이라면 누구나 별도 증빙 절차 없이 먹거리를 지원받을 수 있는 '그냥드림' 사업의 전국 확대에 나선다. 복지 사각지대에 놓인 국민을 위한 '먹거리 안전망'을 촘촘히 구축하겠다는 취지다.

행정안전부는 9일 김민재 차관 주재로 17개 시·도 부단체장이 참석한 가운데 '그냥드림 전국 확대를 위한 점검회의'를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의는 긴급 생계 위기에 처한 국민을 지원하기 위한 먹거리 지원체계를 전국적으로 확산하기 위해 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

'그냥드림' 사업은 복지 사각지대에 놓인 국민이 주민센터나 복지관 등을 방문하면 별도 소득 심사 없이 1인당 약 2만 원 상당의 먹거리와 생필품을 즉시 제공하는 제도다. 긴급 상황에서도 빠르게 도움을 받을 수 있도록 절차를 최소화한 것이 특징이다.

회의에서는 보건복지부가 사업 추진 현황을 설명하고 전국 확대 방안을 공유했다. 정부는 기존 푸드뱅크 인프라를 활용해 지원 접근성을 높이는 한편 민간 기업의 사회공헌활동(CSR)과 연계해 재원을 다각화하는 방안을 제시했다. 이를 통해 지방정부의 재정 부담을 줄이면서도 민관 협력을 기반으로 서비스 품질을 높인다는 구상이다.

이날 회의에서는 지역 특성을 반영한 우수 사례도 소개됐다. 경기도 화성시는 권역별 거점을 중심으로 '화성형 공유냉장고'를 운영하고 있으며, 현재 5곳인 운영 지점을 올해 12월까지 복지관과 읍·면·동 주민센터 등 시민 접근성이 높은 지역을 중심으로 32곳까지 확대할 계획이다.

전남 신안군은 도서 지역이 많은 지역 특성을 고려해 '이동식 그냥드림카'를 도입했다. 식품과 생필품을 차량에 싣고 마을을 직접 찾아가는 방식으로, 접근성이 낮은 섬 지역 주민들에게 실질적인 지원이 이뤄지고 있다는 평가를 받고 있다.

참석자들은 회의에서 그냥드림 센터를 전국적으로 빠르게 확대하기 위한 민관 협력 방안과 지방정부가 현장에서 겪는 어려움, 제도 개선 필요 사항 등에 대해서도 의견을 나눴다.

김민재 차관은 "도움이 절실한 시민들에게 한층 더 촘촘하고 따뜻한 지원을제공하기 위해서는 지방정부의 적극적인 참여가 무엇보다 중요하다"고 강조하며 "정부 역시 우리 국민이 더 안전하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 기본 먹거리 안전망을 확충하는 데 최선을 다할 것이며, 지방정부에 필요한 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

