전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.18 (월)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

삼성전자 파업 갈등 격화…'긴급조정권' 검토에 노동계 즉각 반발

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 18일 삼성전자 파업에 긴급조정권을 거론하자 노동계가 반발했다.
  • 노동계는 파업권 침해와 단체행동권 위축 우려를 제기했다.
  • 법원은 안전 직결 시설 유지 필요를 들어 쟁의행위 일부를 제한했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주노총·한국노총 '반발'…"가만히 있지 않을 것"
파업권 침해 위기감…국무총리, 긴급조정권 첫 언급

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 정부가 삼성전자 파업 사태와 관련해 '긴급조정권' 카드를 처음으로 거론하자 노동계가 즉각 반발하고 나섰다. 노동계는 긴급조정권이 헌법상 파업권을 침해할 소지가 있는 데다, 향후 노동자의 단체행동권 전반을 위축시키는 선례가 될 수 있다고 주장했다.

18일 노동계는 정부의 긴급조정권 언급에 강한 유감을 표하며 대응 수위를 검토하고 있다. 실제 긴급조정권이 발동될 경우, 개별 사업장을 넘어 전반적인 파업권 위축으로 이어질 수 있다는 위기감도 확산되는 분위기다.

이런 가운데 법원도 노조의 쟁의행위 범위에 일정 부분 제동을 걸었다. 수원지법 민사31부(재판장 신우정)는 이날 삼성전자가 지난달 16일 초기업노동조합 삼성전자지부와 전국삼성전자노동조합 등 2개 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용했다.

재판부는 결정문에서 "쟁의행위 기간 중에도 생산라인의 안전과 직결된 주요 시설 및 공정은 평상시와 동일한 수준으로 유지·운영될 필요가 있다"고 밝혔다. 이에 따라 노조의 총파업 방식과 범위에도 일정한 법적 제약이 불가피해지면서, 향후 노사 간 교섭과 쟁의 양상에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 23일 오후 경기 평택에서 열린 투쟁 결의대회에서 구호를 외치고 있다. 이 날 조합원들은 성과급 산정 기준 개편을 요구하며 총파업 쟁의행위를 결의했다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "정부가 교섭 방해"…노동계 강경 대응 예고

김한주 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전국금속노조 기획국장은 뉴스핌과 통화에서 "정부의 이번 발표는 사실상 교섭 타결을 압박하는 신호이자, 노동자의 헌법상 기본권을 명백히 제약하는 조치"라며 "특히 삼성전자에 들이댄 잣대가 향후 현대차·기아 등 다른 대기업 사업장에도 영향을 미칠 수 있는 만큼 실제 긴급조정권이 발동될 경우 가만히 있지 않을 것"이라고 말했다.

또 다른 민주노총 관계자도 "정부 압박은 노조를 옥죄는 동시에 사측에는 '가만히 있어도 정부가 파업을 막아주겠다'는 잘못된 신호를 줘 교섭을 가로막을 수 있다"고 지적하며 "긴급조정권이라는 단어가 계속 언급되는 것 자체가 부적절하다"고 꼬집었다.

한국노동조합총연맹(한국노총) 역시 정부의 긴급조정권 발동 검토는 노동기본권을 제한하는 부적절한 시도라고 반발했다.

이지현 한국노총 대변인은 "단지 경제적 파급력이 크다는 이유만으로 긴급조정권을 적용하려는 것은 사실상 대기업 노동자의 파업권을 제한하는 선례로 이어질 위험이 크다"며 "특히 교섭이 완전히 중단되지도 않은 상황인 만큼 정부는 강제적 개입을 거론하기보다 노사가 자율적 대화를 통해 문제를 해결할 수 있도록 조정과 중재 역할에 충실해야 한다"고 촉구했다.

김민석 국무총리가 17일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 하고 있다.왼쪽부터 김영훈 고용노동부 장관, 김 총리, 김정관 산업통상부 장관. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 정부 '긴급조정권 첫 언급' 압박…집단 연차·태업 시 '불법 리스크'

노동계가 이처럼 거세게 반발하는 이유는 전날 정부가 강경 대응 방침을 공식화하며 압박 수위를 높였기 때문이다.

지난 17일 김민석 국무총리는 대국민 담화에서 "삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다"고 밝혔다. 정부 측에서 긴급조정권 발동 가능성을 거론한 것은 이번이 처음이다.

이어 김민석 총리는 "18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회"라며 "노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨선 안 된다"고 덧붙였다.

긴급조정권은 국가가 강제적으로 개입해 분쟁을 중단시키는 권한이다. 고용노동부 장관이 긴급조정권을 공표하면 노조는 즉시 파업을 중지하고 30일간 쟁의행위를 할 수 없다.

이 때문에 전면 파업이 막힌 노조가 '집단 연차'나 '태업' 등 우회적인 방식으로 투쟁을 이어갈 가능성도 거론된다. 다만 집단적인 휴가 사용이 통상적인 범위를 벗어나 회사의 정상적인 업무를 방해했다고 판단될 경우 이 역시 실질적인 쟁의행위로 간주되어 불법 파업의 책임을 질 수 있다.

이날 수원지법 민사31부(재판장 신우정)는 삼성전자가 지난달 16일 초기업노동조합 삼성전자지부와 전국삼성전자노동조합 등 2개 노조를 상대로 낸 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용했다.

재판부는 결정문을 통해 노조가 쟁의행위(파업) 기간 중에도 생산 라인의 안전과 직결된 주요 시설 및 공정을 평상시와 동일한 수준으로 유지·운영해야 한다고 판단했다. 이에 따라 노조의 총파업 방식과 규모 등에 법적 제약이 불가피해졌다.

한편 삼성전자 노사는 이날 오전 10시 고용노동부 중앙노동위원회에서 사후조정회의를 재개했다.

lahbj11@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
Z폴드8 '300만원 시대' 여나 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 스마트폰 평균 판매가격(ASP)이 올해 1분기 전년 대비 23% 상승한 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 모바일 메모리와 애플리케이션프로세서(AP), 카메라모듈 등 핵심 부품 가격이 급등하면서 제조 원가 부담이 커진 영향이다. 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력이 거세 새 폴더블폰은 300만원 시대에 진입할 것이란 전망이 나온다. 18일 삼성전자 분기보고서에 따르면 올해 1분기 스마트폰 평균 판매가격은 지난해 연간 평균 대비 약 23% 상승했다. 지난해 사업보고서에서 연간 평균 판매가격이 전년 대비 3% 하락했던 것과는 대조적인 흐름이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] 가격 상승 배경으로는 AI 서버용 반도체 수요 급증에 따른 메모리 공급 부족과 첨단 공정 전환에 따른 부품 원가 상승이 꼽힌다. 삼성전자는 디바이스경험(DX)부문 주요 원재료 가격 변동 현황에서 모바일AP 솔루션 가격이 전년 대비 약 12% 상승했고 카메라모듈 가격은 약 15% 올랐다고 밝혔다. 특히 모바일용 메모리 가격은 107% 급등했다. 2배 이상 오른 셈이다. 글로벌 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난 1분기 스마트폰 부품 원가(BOM)에서 메모리가 차지하는 비중은 10~15% 수준에서 30~40%까지 올랐다. 스마트폰에 들어가는 저전력 모바일 D램인 LPDDR4X와 LPDDR5X는 지난 1분기 가격이 전 분기 대비 58~63% 올랐다. 메모리 가격 급등으로 제조 원가 부담이 커지면서 삼성전자는 올해 초 출시한 갤럭시 S26 시리즈 가격을 전작 대비 약 6~16% 인상했다. 여기에 지난달에는 갤럭시 S25 엣지와 갤럭시 Z플립7·폴드7 가격도 9만~19만원 가량 올리며 기존 출시 모델까지 가격 인상에 나섰다. 업계에서는 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력을 피하기 어려울 것으로 보고 있다. 현재 시장에서는 기본형 가격은 전작 수준을 유지하되 512GB·1TB 등 고용량 모델 중심으로 가격이 오를 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 특히 모바일 메모리 가격 상승세가 2분기 들어 더 가팔라질 것으로 예상되면서 폴더블 원가 부담도 커지고 있다. 서울 강남구 삼성 강남 매장을 찾아 새롭게 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈 [사진=뉴스핌DB] 시장조사업체 트렌드포스는 올해 2분기 스마트폰용 LPDDR4X 가격이 전분기 대비 70~75%, LPDDR5X는 78~83% 급등할 것으로 전망했다. 1분기 상승 폭 보다 더 가팔라질 것이란 전망이다. AI 기능 강화로 스마트폰 한 대에 들어가는 메모리 용량 자체가 늘어나고 있는 데다 메모리 업체들이 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대에 집중하면서 모바일용 LPDDR 공급까지 빠듯해지고 있다는 분석이다. 전작인 갤럭시 Z폴드7의 경우 지난달 가격 인상으로 1TB 용량 제품이 이미 300만원(312만7300원) 넘어선 바 있고 512GB 제품도 263만원까지 올랐다. 출시를 앞두고 있는 Z폴드8은 512GB 제품이 300만원에 육박할 것이라는 전망이다. 모바일업계에서는 삼성전자가 AI 기능과 고용량 메모리를 앞세운 프리미엄 전략을 강화하면서 수익성 중심의 사업 구조 전환에 속도를 낼 것으로 보고 있다. syu@newspim.com 2026-05-18 14:13
사진
박찬욱, 佛 최고 문화예술공로훈장 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 박찬욱(63) 감독이 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장 최고 등급인 '코망되르'를 수훈한 가운데, 최휘영 문화체육관광부 장관이 공식 축전을 통해 그 의미를 높이 평가했다. 박찬욱 감독이 17일(현지시간) 프랑스 칸 팔레드페스티벌에서 프랑스 정부로부터 최고 등급의 문화예술 공로 훈장을 받은 후 소감을 밝히고 있다. [사진= 로이터 뉴스핌] 박찬욱 감독은 17일(현지시간) 제79회 칸 국제영화제가 열리고 있는 프랑스 칸 팔레 드 페스티발 대사 접견실에서 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관으로부터 직접 메달을 받았다. 올해 칸 영화제 경쟁 부문 심사위원장을 맡아 현지에 머물던 중 수훈이 이뤄져 더욱 각별한 의미를 더했다. 한국인 코망되르 수훈자는 2002년 김정옥 전 한국문화예술진흥원장, 2011년 지휘자 정명훈, 2025년 소프라노 조수미에 이어 박 감독이 네 번째다. 영화감독으로서 이 등급을 받은 것은 한국인 최초다. 박찬욱 감독은 2004년 제57회 칸 영화제에서 '올드보이'로 심사위원대상을 수상하며 세계적 거장 반열에 올랐고, 2009년 '박쥐'로 심사위원상, 2022년 '헤어질 결심'으로 감독상을 받으며 칸 3관왕을 달성했다. 이 같은 이력 위에 올해 한국인 최초로 칸 경쟁 부문 심사위원장에 위촉됐다. 박 감독은 "프랑스와 제 인연의 정점은 2004년 칸 영화제"라며 "그 사건은 제 인생을 완전히 바꿔놨다"며 "남은 마지막 소원은 언젠가 프랑스에서, 프랑스 배우들과 함께 영화를 찍어보는 것"이라고 밝혔다. 최휘영 장관은 축전에서 "이번 수훈은 대한민국 영화계의 세계적 위상을 확고히 증명하고, 우리 문화예술계의 자긍심을 드높이는 계기가 됐다"고 밝혔다. 또한 "올해 한·프랑스 수교 140주년을 맞아 양국의 문화적 연대를 더욱 공고히 하는 가교가 돼 주시기를 바란다"며 "앞으로도 감독님의 위대한 여정을 응원하겠다"고 전했다. fineview@newspim.com 2026-05-18 15:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동