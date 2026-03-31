전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.31 (화)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

"내 연금 계좌, 남이 못 바꾼다"…복지부, 국민연금 '안심차단' 5월 시행

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

소확신 과제 2탄 발표…14건 선정
가족돌봄청년 증빙서류 기한 연장
재택 중증 소아 환자 요양 지원↑
외래진료실, 원격진료실 대체 허용

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오는 5월부터 국민연금 수급 계좌를 타인이 임의로 변경하지 못하도록 '안심차단 서비스'가 시행됨에 따라 개인정보 도용을 통한 부정수급 우려가 원천 차단될 전망이다.

아울러 그동안 문자나 이메일로만 제공되던 '복지멤버십' 안내 서비스도 오는 4월 말부터는 카카오톡을 통해 더욱 편리하게 받아볼 수 있게 된다.

보건복지부는 31일 2026년 4~5월 소확신(소소하지만 확실한 혁신행정) 과제 14건을 선정·발표했다.

소확신 과제는 작더라도 적극적인 업무 추진으로 국민 삶을 개선한 과제로 국민 일상 속 긍정적 변화를 기준으로 선정한 과제다. 지난 3월 24일부터 4월 5일까지 진행 중인 '보건복지 소확신' 국민투표에는 국민 1868명이 참여해 가장 공감이 되는 정책에 투표하고 있다. '국가 건강검진 폐기능 검사 도입'과 '난임 시술 지원 유효기간 연장'이 상위권을 기록해 큰 공감을 얻고 있다.

소소하지만 확실한 혁신행정 [자료=보건복지부] 2026.03.31 sdk1991@newspim.com

올해 4~5월의 '보건복지 소확신' 대표 과제로는 ▲가족돌봄청년 확인절차 완화 ▲재택 중증 의료급여 소아환자 요양비 지원 확대 ▲외국인 계절 근로자 장기요양보험 의무가입 제외 등이 있다.

복지부는 복지 정보와 환급금처럼 놓치기 쉬운 내용을 제때 확인하도록 복지 안내 채널을 넓힌다. 기존에는 복지멤버십 안내를 문자나 이메일로 제공했으나 4월 말부터는 카카오톡을 통해 안내된다. 인공지능(AI)을 이용해 음성 상담 환급금 안내 서비스도 오는 5월 31일부터 시작된다. 기존에는 환급 대상자가 유선, 우편 등을 통해 직접 건강보험 환급금을 신청했으나 AI(인공지능) 음성상담봇이 환급 대상자에게 유선, 핸드폰을 통해 환급금 발생 사실을 안내하고 신청 접수 서비스를 제공한다.

국민연금 계좌변경 안심차단 서비스도 5월 내 개선된다. 기존에는 누군가 내 개인정보를 훔쳐서 비대면으로 연금 수급 계좌를 몰래 바꿔버리면 연금 수급 계좌가 임의로 변경될 우려가 있었으나 앞으로는 본인 의사에 반하는 비대면 계좌 변경 시도를 사전에 차단한다.

가족돌봄청년 확인절차도 완화된다. 가족돌봄청년은 아픈 가족을 돌보느라 하루도 집을 비우기 어려운 경우가 많다. 가족돌봄청년이 청년미래센터에서 자기돌봄비를 지원받고 보다 쉽게 서비스를 연계받기 위해서는 3개월 내 발급한 증빙서류를 제출해야만 했다. 복지부는 아픈 가족을 돌보면서 진단서 발급 등을 위해 병원에 방문하기 어려운 가족돌봄청년의 상황을 고려해 5월 내 증빙서류 발급기한을 6개월로 연장할 계획이다.

재택 중증 소아 환자에 대한 요양비 지원도 확대한다. 요양비는 건강보험 또는 의료급여 수급권자가 긴급 또는 부득이한 사유로 의료급여기관 외 장소에서 진료·출산·요양을 받을 때 비용 전부 또는 일부를 직접 현금으로 지원한다. 재택 치료 중인 소아 환자는 인공호흡기, 산소발생기 등 9개 품목에 대해 요양비를 지원받는다. 앞으로는 재택 중증 소아 환자의 필요도가 높은 산소포화도측정기, 기도흡인기, 경장영양주입펌프 품목 3종을 추가 적용한다.

AI·디지털 기반 장애 정책 정보로 장애 관련 정보도 빠르게 안내한다. 그동안에는 카카오톡 채널을 통해 장애 등록 기준, 절차, 복지서비스 등을 안내하는 장애 정책 정보시스템인 '챗코디'를 통해 15개 장애 유형의 등록 기준·절차 복지서비스를 안내했으나 항목에 췌장 장애(1형당뇨 포함)가 포함될 예정이다.

소소하지만 확실한 혁신행정 [자료=보건복지부] 2026.03.31 sdk1991@newspim.com

5월 내에는 외국인 계절 근로자 장기요양보험 의무가입이 제외된다. 농어촌 인력 부족 문제를 해결하기 위해 도입된 외국인 계절근로자는 최대 8개월만 체류하는데도 장기요양보험에 자동 의무 가입돼 보험료를 부담해야 했다. 외국인 계절근로자는 장기요양보험료를 부담하게 돼 실수령액이 줄고, 고용주는 추가 보험료로 인건비가 상승해 인력 확보에 어려움을 겪는 이중 부담이 발생해 왔다.

복지부는 고용주의 인건비 부담과 외국인 근로자의 경제적 부담을 완화하기 위해 건강보험 직장가입 외국인 계절근로자가 장기요양보험 가입을 선택할 수 있도록 개선할 계획이다. 수확철 인력이 부족한 현장에서 비용 부담 없이 외국인 근로자를 더 안정적으로 고용할 수 있게 될 것으로 기대된다.

원격의료 시설기준도 완화된다. 원격의료는 의료인(의사·치과의사·한의사)이 컴퓨터·화상통신 등 정보통신기술을 활용해 환자를 대면하고 있는 먼 곳의 의료인에게 의료 지식이나 기술을 지원한다. 의원급의 경우 추가로 별도의 원격진료실을 구축할 여건이 마땅치 않아 복지부는 의료기관의 외래진료실을 원격진료실로 이용 가능하도록 개선할 예정이다.

이스란 복지부 차관은 "보건복지 소확신 과제는 국민 일상 속 작은 불편함을 지나치지 않고, 적극 해결하는 데 의미가 있다"며 "국정과제 외에도 국민이 체감할 수 있는 소소하지만 확실한 혁신과제를 지속 발굴·추진해 국민의 삶을 돌보는 복지부가 되겠다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
사진
김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동